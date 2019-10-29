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Пытал украинских военных: на Донбассе ликвидировали боевика "ДНР"

29 октября, 17:59

Погибший являлся куратором группы "Киберберкут"

На Донбассе украинские военные уничтожили еще одного боевика, который воевал на стороне террористов "ДНР". Об этом на своей странице в соцсети сообщил Анатолий Штефан (Штирлиц).

Сообщается, что минометчик Максим Шишов с позывным "Мрак" убит от пули на передовой.

Военнослужащий ВСУ отметил, что погибший террорист имел отношение к пыткам пленных. Кроме того, он являлся куратором группы "Киберберкут".

На сайте "Миротворец" сообщается, что погибшему был 51 год. Он родился в Днепропетровской области. Ранее работал в Службе безопасности Украины.

"Шишов "Мрак" Максим сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей. Не боевой, после ранения работал на пропагандистов кремля и дырляндии. Имеются сведения о причастности к пыткам пленных", - написал Анатолий Штефан.

Напомним, сайт "Сегодня" писал, что офицер ВСУ рассказал о новых потерях боевиков на Донбассе . "Штирлиц" на своих страничках в соцсетях продублировал сообщение просепаратистских пабликов о потерях боевиков 30 сентября, сопроводив их язвительным комментарием: "Братушаны сходили на концерт Кобзона".

Также смотрите, как ВСУ под Мариуполем "прихлопнули" боевиков . На снятых кадрах видна серия ударов по позициям боевиков около Водяного, что под Мариуполем.

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Донбасс пытки погиб боевик миротворец

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