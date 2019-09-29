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Под Мариуполем "прихлопнули" боевиков: яркое видео боя

29 сентября, 15:49

ВСУ уничтожили позицию оккупантов под Водяным

Украинский волонтер Юрий Москаленко опубликовал видео одного из боев между украинскими военнослужащими и оккупантами на Донбассе.

На снятых кадрах видна серия ударов по позициям боевиков около Водяного, что под Мариуполем. Активист уточняет, что на видео снято поражение боевиков в нескольких десятках метров от позиции "Дерзкая", которая была занята ВСУ в июне.

Напомним, ранее бывший командующий операцией Объединенных генерал-лейтенант Сергей Наев рассказывал, сколько освобождено территорий с начала ООС. По его словам, с 1 мая 2018 года, освободили около 24 квадратных километров территории Донбасса.

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Мы также писали, что 26 сентября боевики 23 раза нарушили режим прекращения огня. Боевики обстреливали позиции подразделений ООС из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, в результате чего один военнослужащий погиб.

Под огонь попали позиции украинских войск под Красногоровкой, Новогнатовкой, Марьинкой, Песками, Новотроицким, Николаевкой, Новолуганским, Луганским и Травневым.

24 сентября также не обошлось для ВСУ без потерь. Подробнее – в видеосюжете:

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Донбасс ВСУ обстрелы ООС потери боевиков

Источник: Сегодня

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