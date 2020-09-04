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Пытал украинских военных: СБУ разоблачила российского "священника"

4 сентября, 18:15

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Мужчина служил в одном из храмов Донецка

Следователи Службы безопасности Украины заочно сообщили о подозрении российскому "священнику", который "служит" боевикам террористической организации "ДНР".

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Как рассказали в пресс-службе СБУ, мужчина служил в одном из храмов Донецка. В 2014 году он вступил в ряды пророссийского 11-го мотострелкового полка "Восток". Сначала был там военным капелланом и полковым священником. Однако впоследствии его повысили до помощника командира.

Следствие доказало, что "священник" неоднократно участвовал в допросах и пытках украинских пленных. Также он давал указания относительно незаконного заключения наших граждан.

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Мужчине заочно сообщили о подозрении по статье "создание террористической группы или террористической организации".

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Ранее мы сообщали, что контрразведчики Службы безопасности Украины задержали бывшего боевика из "группы Беса", который принимал участие в пытках украинских военных и мирных жителей на временно оккупированных районах Донбасса.

Также напомним, следователи СБУ объявили о подозрении освобожденному в декабре 2019 года во время обмена пленными украинцу, уличенному в пытках соотечественников во время содержания в так называемой ДНР.

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СБУ Донбасс пытки священнослужитель террористы боевики военнослужащие подозрение
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