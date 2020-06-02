СБУ задержала помощника "Беса", пытавшего пленных бойцов на Донбассе

Боевик сбежал с Донбасса, испугавшись за свою жизнь во время криминальных разборок

Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали бывшего боевика из "группы Беса", который принимал участие в пытках украинских военных и мирных жителей на временно оккупированных районах Донбасса.

Как сообщили в спецслужбе, в 2014 году житель Мариуполя добровольно присоединился к террористической группе российского диверсанта, подполковника военной разведки России Игоря Безлера по кличке "Бес".

"У террористов он отвечал за так называемый информационный блок и занимался антиукраинской пропагандой. По заданию "Беса" присутствовал на допросах и издевательствах над военнопленными и заложниками, которых содержали в помещении Горловского управления по борьбе с оргпреступностью", - говорится в сообщении.

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В дальнейшем выбитые под пытками "признания" он снимал на камеру и размещал на сепаратистских сайтах, которые использовали российские пропагандисты в своих сюжетах.

"Кроме того, используя физическое и моральное давление, и угрожая оружием, боевик унижал пленных, вынуждал их выполнять разные хозяйственные работы. В 2015 году, с началом уголовных разборок за перераспределение сфер влияния между группировками боевиков, он испугался за свою жизнь и сбежал на мирную территорию Украины", - добавили в СБУ.

Позже силовики сумели обнаружить злоумышленника в Мариуполе, а очевидцы событий 2014 года в Горловке опознали в нем одного из подручных Безлера. Во время обыска по месту жительства террориста изъяты материалы, которые были внесены в доказательную базу дела.

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"Следователи СБУ под процессуальным руководством прокуратуры сообщили террористу о подозрении в совершении преступлений по статье "участие в деятельности террористической организации". Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Продолжаются следственные действия", - добавили в украинской спецслужбе.

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Напомним, ранее в ООН сообщили о пытках и нечеловеческом отношении к пленным на Донбассе. После масштабного обмена пленниками сотрудники миссии опросили 64 человека по обе стороны линии разграничения. Бывшие пленники рассказали о сексуальном насилии, пытках и избиениях.

А бывшая заложница боевиков рассказала, как на ее глазах боевики вырывали пленным зубы ножом, "отрезали языки и не только".

Добавим, что следователи СБУ объявили о подозрении освобожденному в декабре 2019 года во время обмена пленными украинцу, уличенному в пытках соотечественников во время содержания в так называемой ДНР.

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