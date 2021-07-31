Пытки военнослужащих, захваченных в плен вблизи Иловайска – сообщили о подозрении "ДНРовцу"

Пытки заключались в систематическом нанесении большого количества ударов руками, ногами и резиновой дубинкой, а также содержание в нечеловеческих условиях

Боевики в Иловайске. Фото: коллаж "Сегодня"

Заочно сообщено о подозрении лицу в жестоком обращении с военнопленными. За пытки военнослужащих, захваченных в плен вблизи Иловайска.

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Об этом сообщает Офис Генерального прокурора в Telegram.

По данным следствия, гражданин Украины, являясь участником террористической организации "ДНР", выполнял задачи ее главарей.

"Подозреваемый в одной из так называемых тюрем, обустроенной в захваченном боевиками помещении Управления Службы безопасности Украины в Донецкой области, с августа 2014 года по февраль 2015 года жестоко обращался с военнослужащими Национальной гвардии и Вооруженных Сил Украины, которые были захвачены в плен подразделениями Вооруженных Сил РФ в ходе боевых действий 24-25 августа 2015 года в районе Иловайска Донецкой области", – пишут в сообщении.

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Пытки заключались в систематическом нанесении большого количества ударов руками, ногами и резиновой дубинкой, что вызывало сильную физическую боль и страдания. Кроме того, длительное содержание в нечеловеческих условиях без надлежащей медицинской помощи и питания.

Ранее мы писали, про пытки двух граждан Греции, которых на днях спасли полицейские. Их заказала жена одного из них.

Напомним, в Харькове полиция сообщила о подозрении четырем злоумышленникам, которые пытали мужчину.

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