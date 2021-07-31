Українська
$ 26,89
31,92
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

Пытки военнослужащих, захваченных в плен вблизи Иловайска – сообщили о подозрении "ДНРовцу"

31 июля 2021 11:48

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Пытки заключались в систематическом нанесении большого количества ударов руками, ногами и резиновой дубинкой, а также содержание в нечеловеческих условиях

Боевики в Иловайске. Фото: коллаж "Сегодня"

Боевики в Иловайске. Фото: коллаж "Сегодня"

Заочно сообщено о подозрении лицу в жестоком обращении с военнопленными. За пытки военнослужащих, захваченных в плен вблизи Иловайска.

Реклама

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора в Telegram.

По данным следствия, гражданин Украины, являясь участником террористической организации "ДНР", выполнял задачи ее главарей.

"Подозреваемый в одной из так называемых тюрем, обустроенной в захваченном боевиками помещении Управления Службы безопасности Украины в Донецкой области, с августа 2014 года по февраль 2015 года жестоко обращался с военнослужащими Национальной гвардии и Вооруженных Сил Украины, которые были захвачены в плен подразделениями Вооруженных Сил РФ в ходе боевых действий 24-25 августа 2015 года в районе Иловайска Донецкой области", – пишут в сообщении.

Читайте также: Пытки вместо реабилитации: под Киевом похищали и удерживали в неволе людей

В тренде
Убийство девочки под Харьковом и Беларусь закрыла границу с Украиной – главные новости СЕГОДНЯ
Транспорт в Киеве будет по спецпропускам, а в Харьковской области убили шестилетнего ребенка/Фото: коллаж "Сегодня"
Реклама

Пытки заключались в систематическом нанесении большого количества ударов руками, ногами и резиновой дубинкой, что вызывало сильную физическую боль и страдания. Кроме того, длительное содержание в нечеловеческих условиях без надлежащей медицинской помощи и питания.

Ранее мы писали, про пытки двух граждан Греции, которых на днях спасли полицейские. Их заказала жена одного из них.

Напомним, в Харькове полиция сообщила о подозрении четырем злоумышленникам, которые пытали мужчину.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Россия ударила из артиллерии, ВСУ понесли большие потери
Россия ударила из артиллерии, ВСУ понесли большие потериДонбасс
На Донбассе активизировались боевики: где вчера было жарко
На Донбассе активизировались боевики: где вчера было жаркоДонбасс
С самого начала не выполняют Минские соглашения: США
С самого начала не выполняют Минские соглашения: США "наехали" на РоссиюУкраина
На Донбассе боевики ранили двух бойцов ВСУ. В каком они состоянии
На Донбассе боевики ранили двух бойцов ВСУ. В каком они состоянииДонбасс
В США намекнули, что не помогут Украине в переговорах по Донбассу
В США намекнули, что не помогут Украине в переговорах по ДонбассуУкраина
На КПВВ на Донбассе появится бесплатный транспорт: что известно
На КПВВ на Донбассе появится бесплатный транспорт: что известноДонбасс

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять