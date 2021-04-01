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Раздели на холоде в общественном месте: в Харькове задержали вымогателей

1 апреля, 13:02

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Подозреваемые являются членами одной из местных общественных организаций

В Харькове полиция сообщила о подозрении четырем злоумышленникам, которые пытали мужчину.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, инцидент произошел в конце февраля этого года. Четверо мужчин проникли в помещение 35-летнего жителя и применили травматическое оружие.

Все они – члены одной из местных общественных организаций, двое из них – ранее судимые, в том числе и за убийство.

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По данным следствия, подозреваемые затолкали потерпевшего в автомобиль. Затем заставили раздеться на холоде в общественном месте и требовали вернуть им несуществующий долг.

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Копы провели 10 санкционированных обысков, по результатам которых обнаружили и изъяли два автомобиля, охотничье и травматическое оружие с признаками переработки, патроны, наручники, слезоточивые баллончики, компьютерную технику, мобильные телефоны.

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Четырем злоумышленникам уже сообщили о подозрении по трем статьям: "истязание", "незаконное лишение свободы" и "нарушение неприкосновенности жилища". В ближайшее время им изберут меры пресечения.

Ранее мы сообщали, что в Харьковской области разоблачили банду рэкетиров.

Также напомним, в Виннице неизвестные ограбили мужчину, а потом требовали еще деньги.

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Харьков пытки долги полиция вымогатели
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