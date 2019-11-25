Раскрыл махинации ФСБ на Донбассе: командира боевиков забили до смерти

ФСБ / Фото: AFP

В т.н. "ЛНР" сотрудники ФСБ до смерти забили одного из командиров боевиков, который передавал в Россию данные о хищениях российского вооружения, поставленного на оккупированные территории. К этим преступлениям как раз и были причастны представители спецслужбы РФ. Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" со ссылкой на паблик сепаратистов.

По данням базы "Миротворца", Артем Рудковский служил в т.н. "милиция ЛНР (4 отдельная бригада)" и в штабе зенитного дивизиона. Он был в должности начальника штаба, заместитель командира дивизиона.

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В паблике сепартистов говорится, что военная контрразведка ФСБ (на оккупированных территориях их называют "куполами") установила, что Рудковский передавал информацию о всех хищениях вооружения под руководством ФСБ. Отмечается, что ранее он им же и сообщал, но когда узнал, что те причастны к воровству, стал сообщать в Россию.

"Сначала "купола" его вывезли с воинской части на подвал комендатуры, где били несколько дней, пока не опустили все органы. В безсознательном состоянии выбросили на улицу, где его подобрала скорая помощь. Иммитация избиения хулиганами. Лечение не проводилось. Он пролежал в больнице в коме и умер", – говорится в сообщении.

В "ЛНР" добавили, что командир боевиков успел передать в РФ информацию о хищениях ПЗРК "Игла".

Как сообщали новости "Сегодня", Россия начала наказывать своих офицеров в "Л/ДНР". Пока на передовой боевики ведут боевые действия, российские оккупанты решили "подзаработать", распродавая имущество, привезенное из РФ.

Также мы писали, что российскому командованию стало известно, что боевики распродают российское оружие и имущество. Кроме того, местные "воины" даже начали ставить ультиматумы своим командирам.

А тем временем на передовой боевики ни на день не прекращают обстрелы позиций украинской армии. Смотрите также в сюжете, что происходит на фронте:

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