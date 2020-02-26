Разваливается на глазах: жительница Донецка показала шокирующее видео из больницы

Жительница оккупированного Донецка показала, как выглядит городская больница. Видео опубликовали в местном Telegram-канале.

Сообщается, что девушка пришла в Центр первичной медико-санитарной помощи №3 по улице Овнатаняна.

На записи видно, что на стенах обсыпалась штукатурка и появилась плесень. Из-за этого, как рассказал источник, появилась вонь.

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"Штукатурка осыпалась, стены трещат и гниют, воняет, распространяется плесень и грибок. Особый кайф доставляет отпечаток утюга на кушетке – вы там чо, народ пытали?", – пишут в публикации.

Telegram-канал "Трэш "ДНР"

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Напомним, ранее мы уже показывали условия в других больницах Донецка. Местные жители жалуются на ужасное состояние медицинских учреждений, а некоторые отмечают, что это свидетельствует о "любви" и "уважении" "властей республики" к пациентам и врачам.

Просто жесть! Старые носилки, ободранные стены и полы. Там, где готовят пищу (если это можно назвать пищей), никакой чистоты. Окна старые, деревянные, потрескались от старости. Может, их и пытались как-то утеплять, но старое вонючее одеяло, наверное, самый лучший утеплитель. А кровати – они, вроде как, современные, ровные, но матрасы старые, скомкавшиеся, со времен СССР", – пишут пользователи сети.

Также житель оккупированного Донецка показал пустующий Центральный рынок в городе и рассказал, какие сейчас там цены. По словам местного жителя, раньше "там было все", однако сейчас часть товаров просто накрыты, а покупателей практически нет.

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