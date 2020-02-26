Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,53
26,6

Разваливается на глазах: жительница Донецка показала шокирующее видео из больницы

26 февраля, 11:35

Местные жители жалуются на плохие условия в медучреждениях

Жительница оккупированного Донецка показала, как выглядит городская больница. Видео опубликовали в местном Telegram-канале.

Сообщается, что девушка пришла в Центр первичной медико-санитарной помощи №3 по улице Овнатаняна.

На записи видно, что на стенах обсыпалась штукатурка и появилась плесень. Из-за этого, как рассказал источник, появилась вонь.

Реклама

"Штукатурка осыпалась, стены трещат и гниют, воняет, распространяется плесень и грибок. Особый кайф доставляет отпечаток утюга на кушетке – вы там чо, народ пытали?", – пишут в публикации.

Telegram-канал "Трэш "ДНР"

В тренде
На Одессу надвигается коварная "Зехра": чего ждать

Напомним, ранее мы уже показывали условия в других больницах Донецка. Местные жители жалуются на ужасное состояние медицинских учреждений, а некоторые отмечают, что это свидетельствует о "любви" и "уважении" "властей республики" к пациентам и врачам.

Просто жесть! Старые носилки, ободранные стены и полы. Там, где готовят пищу (если это можно назвать пищей), никакой чистоты. Окна старые, деревянные, потрескались от старости. Может, их и пытались как-то утеплять, но старое вонючее одеяло, наверное, самый лучший утеплитель. А кровати – они, вроде как, современные, ровные, но матрасы старые, скомкавшиеся, со времен СССР", – пишут пользователи сети.

Также житель оккупированного Донецка показал пустующий Центральный рынок в городе и рассказал, какие сейчас там цены. По словам местного жителя, раньше "там было все", однако сейчас часть товаров просто накрыты, а покупателей практически нет.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Донецк больницы условия

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Наступление боевиков на Донбассе: все подробности, карта и видео обстрелов
Наступление боевиков на Донбассе: все подробности, карта и видео обстреловПолитика
Ожесточенные бои на Донбассе: стало известно о больших потерях ВСУ (обновлено)
Ожесточенные бои на Донбассе: стало известно о больших потерях ВСУ (обновлено)Донбасс
Российский инициатор скандального плана по Украине прокомментировал провал документа
Российский инициатор скандального плана по Украине прокомментировал провал документаРоссия
Британский подписант документа по Донбассу:
Британский подписант документа по Донбассу: "Это не мирный план"Политика
В Кремле объяснили, что за
В Кремле объяснили, что за "условие" Путин поставил Зеленскому по ДонбассуПолитика
Боевиков
Боевиков "спустили с цепи": Россия сняла ограничения на обстрелыДонбасс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...