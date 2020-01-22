Разведка раскрыла хитрую тактику боевиков на Донбассе

На Донбассе боевики с помощью беспилотников ведут разведку позиций украинской армии, прикрываясь деятельностью ОБСЕ и режимом тишины на фронте. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
С начала текущего года возросла интенсивность использования противником БПЛА малого радиуса действия. При этом оккупанты ввели практику запускать свои беспилотники в период времени и в районах, заявленных для наблюдения беспилотниками СММ ОБСЕ.
Таким образом российско-оккупационное командование использует режим запрета огня для ведения воздушной разведки в интересах продолжения обстрелов позиций подразделений Объединенных сил, в т.ч. из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Как сообщали новости "Сегодня", 18 января на фронте было особенно горячо. В результате обстрелов со стороны оккупационных войск один военнослужащий ВСУ погиб, 10 – получили ранения. В штабе Объединенных сил рассказывали, что боевики снова применили запрещенное "Минском" оружие.
20 января президент Владимир Зеленский с главой ОБСЕ обсудил усиление роли наблюдателей на Донбассе. Украинский лидер считает, что миссия должна работать на всей территории конфликта круглосуточно.
Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе
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