Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,26
26,97

Разведка раскрыла хитрую тактику боевиков на Донбассе

22 января, 05:30

Враг усилил разведку с воздуха и делает это в особое время суток

/ Фото: Минобороны РФ

На Донбассе боевики с помощью беспилотников ведут разведку позиций украинской армии, прикрываясь деятельностью ОБСЕ и режимом тишины на фронте. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

С начала текущего года возросла интенсивность использования противником БПЛА малого радиуса действия. При этом оккупанты ввели практику запускать свои беспилотники в период времени и в районах, заявленных для наблюдения беспилотниками СММ ОБСЕ.

Реклама

Таким образом российско-оккупационное командование использует режим запрета огня для ведения воздушной разведки в интересах продолжения обстрелов позиций подразделений Объединенных сил, в т.ч. из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Как сообщали новости "Сегодня", 18 января на фронте было особенно горячо. В результате обстрелов со стороны оккупационных войск один военнослужащий ВСУ погиб, 10 – получили ранения. В штабе Объединенных сил рассказывали, что боевики снова применили запрещенное "Минском" оружие.

20 января президент Владимир Зеленский с главой ОБСЕ обсудил усиление роли наблюдателей на Донбассе. Украинский лидер считает, что миссия должна работать на всей территории конфликта круглосуточно.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Донбасс разведка боевики беспилотник

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Оккупанты на Донбассе лихорадочно прячут танки и
Оккупанты на Донбассе лихорадочно прячут танки и "Грады": что знает украинская разведкаУкраина
Серьезное обострение на Донбассе: Киев готовится принять меры
Серьезное обострение на Донбассе: Киев готовится принять мерыПолитика
В Донецке убили главаря
В Донецке убили главаря "ДНР": что известно о гибели российского офицераДонбасс
Главарь
Главарь "ДНР" получил три выстрела в спину: подробности ликвидации Алексея КривулиДонбасс
Нормализация с Россией возможна: в Польше назвали важное условие
Нормализация с Россией возможна: в Польше назвали важное условиеПолитика
До 17 градусов тепла: весна в Украину придет уже в феврале
До 17 градусов тепла: весна в Украину придет уже в февралеУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...