Разведка раскрыла хитрую тактику боевиков на Донбассе

Враг усилил разведку с воздуха и делает это в особое время суток

/ Фото: Минобороны РФ

На Донбассе боевики с помощью беспилотников ведут разведку позиций украинской армии, прикрываясь деятельностью ОБСЕ и режимом тишины на фронте. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

С начала текущего года возросла интенсивность использования противником БПЛА малого радиуса действия. При этом оккупанты ввели практику запускать свои беспилотники в период времени и в районах, заявленных для наблюдения беспилотниками СММ ОБСЕ.

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Таким образом российско-оккупационное командование использует режим запрета огня для ведения воздушной разведки в интересах продолжения обстрелов позиций подразделений Объединенных сил, в т.ч. из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Как сообщали новости "Сегодня", 18 января на фронте было особенно горячо. В результате обстрелов со стороны оккупационных войск один военнослужащий ВСУ погиб, 10 – получили ранения. В штабе Объединенных сил рассказывали, что боевики снова применили запрещенное "Минском" оружие.

20 января президент Владимир Зеленский с главой ОБСЕ обсудил усиление роли наблюдателей на Донбассе. Украинский лидер считает, что миссия должна работать на всей территории конфликта круглосуточно.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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