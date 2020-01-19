Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,09
26,9

Обострение на Донбассе: один военнослужащий погиб, 10 – ранены

19 января, 07:12

Оккупанты снова применили запрещенное «Минском» оружие

Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

За прошлые сутки, 18 января, боевики шесть раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Один военнослужащий погиб, еще 10 – получили ранения, сообщили в пресс-центре ООС.

"18 января вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, вооружения БМП и другого стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано четыре вражеские обстрелы:

Реклама

  • вблизи Песков боевики ударили из стрелкового оружия;
  • у Красногоровки стреляли из станкового противотанкового гранатомета – 16 выстрелов и вооружения БМП-1;
  • неподалеку Павлополя БПЛА боевиков сбросил 2 гранатометные выстрела ВОГ-17 калибра 30 мм;
  • в районе Васильевки велся огонь из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты устроили один обстрел:

  • защитников Орехово обстреляли из минометов калибра 120 мм – 27 мин, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

"Вчера, 18 января, в результате вражеских обстрелов 1 военнослужащий Объединенных сил погиб, еще 10 получили ранения", – рассказали в ООС.

Напомним, ранее разведка сообщила, что оккупанты на Донбассе снова вербуют пушечное мясо: обещают высокие зарплаты, но молчат о наказаниях . Однако призывники бегут из ОРДЛО, чтобы не идти в "армию" боевиков.

Также сообщалось, что боевики "ЛНР" из пушек обстреляли оккупированную Голубовку и состряпали фейк о ВСУ .

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Донбасс ВСУ боевики погибшие раненые обстрелы потери ВСУ ООС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Путин хочет, чтобы закон об особом статусе Донбасса стал бессрочным
Путин хочет, чтобы закон об особом статусе Донбасса стал бессрочнымПолитика
Оккупанты на Донбассе лихорадочно прячут танки и
Оккупанты на Донбассе лихорадочно прячут танки и "Грады": что знает украинская разведкаУкраина
Нормализация с Россией возможна: в Польше назвали важное условие
Нормализация с Россией возможна: в Польше назвали важное условиеПолитика
На Донбассе боевики усилили обстрелы: три бойца ВСУ ранены
На Донбассе боевики усилили обстрелы: три бойца ВСУ раненыДонбасс
Свидетель для Гааги: на Донбассе задержан свидетель по делу МН-17
Свидетель для Гааги: на Донбассе задержан свидетель по делу МН-17Донбасс
Пограничники задержали восемь пенсионеров из ОРДЛО: куда они направлялись и зачем
Пограничники задержали восемь пенсионеров из ОРДЛО: куда они направлялись и зачемДонбасс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...