Обострение на Донбассе: один военнослужащий погиб, 10 – ранены

Фото: "Сегодня"

За прошлые сутки, 18 января, боевики шесть раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Один военнослужащий погиб, еще 10 – получили ранения, сообщили в пресс-центре ООС.

"18 января вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, вооружения БМП и другого стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано четыре вражеские обстрелы:

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вблизи Песков боевики ударили из стрелкового оружия;

у Красногоровки стреляли из станкового противотанкового гранатомета – 16 выстрелов и вооружения БМП-1;

неподалеку Павлополя БПЛА боевиков сбросил 2 гранатометные выстрела ВОГ-17 калибра 30 мм;

в районе Васильевки велся огонь из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты устроили один обстрел:

защитников Орехово обстреляли из минометов калибра 120 мм – 27 мин, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

"Вчера, 18 января, в результате вражеских обстрелов 1 военнослужащий Объединенных сил погиб, еще 10 получили ранения", – рассказали в ООС.

Напомним, ранее разведка сообщила, что оккупанты на Донбассе снова вербуют пушечное мясо: обещают высокие зарплаты, но молчат о наказаниях . Однако призывники бегут из ОРДЛО, чтобы не идти в "армию" боевиков.

Также сообщалось, что боевики "ЛНР" из пушек обстреляли оккупированную Голубовку и состряпали фейк о ВСУ .

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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