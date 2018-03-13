Развязка конфликта на Донбассе: российский журналист объяснил, чего хочет Запад

Если какое-то государство, нарушив свои обязательства и международное право, влезло на территорию другого государство, то должно ответить

Главным интересом стран Запада в разрешении конфликта на Донбассе является недопущение безнаказанной перекройки границ в Европе.

Такое мнение выразил российский журналист и публицист Леонид Радзиховский в комментарии "Главреду".

"Запад заинтересован в том, чтобы не был создан прецедент совершенно безнаказанной перекройки границ в Европе. Вот этого Запад не хочет. Европа очень трудно пришла к пониманию нерушимости границ, очень дорого это понимание далось европейцам, и они им очень дорожат", – заявил он.

При этом журналист отметил, что он не верит в то, что Запад очень заинтересован в прекращении противостояния на Донбассе.

"Войны как таковой там давно нет. Западу, собственно говоря, это давно без разницы: он там людей не теряет, денег — тоже. Поэтому не думаю, что у Запада есть какая-то особая заинтересованность в том, чтобы была развязка конфликта на Донбассе", – предположил Радзиховский.

Кроме того, по его словам, "Европе абсолютно все равно, кому принадлежит так называемый Крым или так называемый Донбасс".

"Так называемый", — потому что никого из европейцев ни Крым, ни Донбасс абсолютно не интересуют. Они там никогда в жизни не были и никогда не будут. Но, повторюсь, их интересует, чтобы не было прецедента безнаказанной перекройки границ в Европе", – уверен он.

В то же время, журналист подчеркнул, что западные бизнесмены не в восторге от антироссийских санкций и они хотели бы их отмены.

"А, кроме того, Россия располагает деньгами и проплачивает многих политиков и лоббирует отмену санкций. И многие правительства в Европе говорят: "Да, хорошо бы санкции отменить". Но они не могут переступить через те бумаги, которые они подписали, а главное — через тот консенсус, который в Европе существует. А консенсус этот простой: если какое-то государство, нарушив свои обязательства и международное право, влезло на территорию другого государство, то оно должно за это ответить. Вот и все", – резюмировал он.

Напомним, ранее первый президент Украины Леонид Кравчук выразил мнение, что президент России Владимир Путин будет принимать решение по Донбассу после Чемпионата мира по футболу, которые летом пройдет в РФ, а до этого будет пытаться "скрывать" войну против Украины.

"Эту возможность можно рассматривать после Чемпионата мира по футболу. До Чемпионата Путин не будет начинать или расширять агрессивные действия. Это понятно: когда страна становится местом, куда съезжаются люди со всего мира, и она при этом ведет войну против другой страны, кто туда поедет? Поэтому в Кремле скрывают эту войну и продолжают утверждать, что "ихтамнет", - заявил Кравчук.