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"Реабилитация раненых детей": три года работы проекта

Сегодня, 11:32

В рамках проекта более ста пострадавших на Донбассе мальчиков и девочек получили помощь

Фото: fdu.org.ua
"Реабилитация раненых детей": три года работы проекта //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/77c/9b4/5c877c9b4d8e6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/77c/9b4/5c877c9b4d8e6.jpg Донбасс В рамках проекта более ста пострадавших на Донбассе мальчиков и девочек получили помощь

На Донбассе 220 тысяч детей ежедневно подвергаются смертельной опасности из-за неразорвавшихся снарядов. С начала вооруженного конфликта ранения получили более 260 ребят. Они нуждаются в лечении и реабилитации – без которой ни физически, ни психологически восстановиться невозможно. Три года назад Фонд Рината Ахметова создал уникальный проект "Реабилитация раненых детей", в рамках которого более ста пострадавших мальчиков и девочек получили помощь.

Среди них Даниил Сысоев из Красногоровки. История мальчика поражает. В один из весенних дней 2015 года Даня вышел на балкон. Внезапно начался обстрел, совсем рядом прогремел взрыв – и волной ребенка выбросило с пятого этажа. Больше 10 минут Даниил провисел в воздухе, вцепившись в перила руками, но сорвался вниз.

Даня получил страшные травмы головы и 15 дней провел в коме. Затем начался долгий процесс реабилитации, с которой помог Фонд Рината Ахметова. Благодаря этому мальчик может учиться в обычной школе, пусть и по индивидуальной программе.

"Проект "Реабилитация раненых детей" продолжает быть актуальным. Факты ранений фиксируются и сейчас. Это большая боль нашей страны. Раненым детям нужно системно помогать. Многим из них курс реабилитации необходимо проходить несколько раз. Поэтому уже стартовал прием заявок на участие в новом сезоне проекта от родителей детей как с контролируемых, так и неподконтрольных территорий. Ведь для Рината Ахметова самым важным является помощь детям", – рассказала Татьяна Кухоцкая, директор по развитию проектов Фонда Рината Ахметова.

По ее словам, сейчас идет выбор санаториев, где пройдут курс реабилитации раненые дети с Донбасса. Но уже точно известно, что это будут ведущие здравницы Украины, где для каждого ребенка разработана индивидуальная программа лечения.

Для того, чтобы подать заявку, необходимо позвонить на горячую линию Фонда Рината Ахметова по телефону 0800 509 001.

Смотрите видео: Гуманитарный штаб Рината Ахметова помогает семье из Новомихайловки

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Тег фонд Рината Ахметова, Реабилитация раненых детей

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