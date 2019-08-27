Ремонтные бригады электриков продолжают работать под обстрелами

Чтобы быть готовыми к любым ситуациям, сотрудники ДТЭК Донецкие электросети регулярно проводят учения

Ремонтные бригады ДТЭК продолжают работать под обстрелами на передовой. На протяжении всей войны они восстанавливают свет в прифронтовых городах и селах. Рискуя собственной жизнью, энергетики работают под свист пуль и снарядов. К чрезвычайным ситуациям постоянно готовятся – проводят обучение.

Жительница прифронтового города Авдеевки Светлана Байова до сих пор со страхом вспоминает первые годы войны. Из-за постоянных обстрелов в городе были проблемы с электричеством и водоснабжением.

"Свечки использовали, и не одну свечку ставили, чтоб осветить хотя бы чуть чуть. Потом фонарики – фонариков полна хата была. Включали и направляли в потолок – они горели", – рассказывает жительница Авдеевки Светлана Байова.

Но ремонтные бригады всегда приходили на помощь.

"Низкий поклон электрикам – они никогда нас не бросали. Молодые хлопцы на столбики лезли и восстанавливали линию электропередач", – говорит Светлана Байова.

За годы войны электрики не раз выезжали в прифронтовые села и города. Туда, где выстрелы и взрывы могут прозвучать в любой момент. Энергетики отремонтировали 15 тысяч поврежденных обстрелами подстанций и подали свет более двум миллионам жителей Донецкой области.

"ДТЭК Донецкие электросети" регулярно проводят восстановительные работы. Героическая работа наших сотрудников позволяет вернуть уют и комфорт жителям Донецкой области", – говорит главный инженер "ДТЭК Донецкие электросети" Юрий Болховецкий.

Чтобы быть готовыми к чрезвычайным ситуациям, электрики вместе со спасателями постоянно тренируются.

На одном из учений отрабатывают действия при пожаре на слесарной мастерской, внутри которой находится человек.

Перед входом на горящую подстанцию ​​пожарным раздают резиновые перчатки и ботинки.

"Это энергообъект и возможно наличие напряжения. Хотя мы напряжение сняли, но, по правилам, мы должны вручит членам пожарной команды защитные средства", – говорит мастер Славянской районной электроподстанции Валентина Кривородько.

Заливать такой пожар водой спасатели должны крайне осторожно.

"Здесь нужно заземлять автомобиль, заземлять стволе, так как может быть пробитие по воде", – говорит старший пожарный Евгений Бегунов.

Регулярная отработка навыков тушения пожаров и помощи пострадавшим позволяет электрикам быть готовыми к любым чрезвычайным ситуациям.

"Чтобы в кратчайший срок устранить возгорание, в случае если оно произойдет. Чтобы был наименьший ущерб для жителей наших регионов", – говорит главный инженер "ДТЭК Донецкие электросети" Юрий Болховецкий.

На фронте вблизи Авдеевки затишье, и на улице Светланы Байовой последнее время свет есть постоянно.

"У нас в девять часов вечера уже темно. Выйду, сяду там в шалаше, и любуюсь – горит все, природа", – рассказывает жительница Авдеевки Светлана Байова.

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