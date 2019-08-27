Ремонтные бригады электриков продолжают работать под обстрелами

Ремонтные бригады ДТЭК продолжают работать под обстрелами на передовой. На протяжении всей войны они восстанавливают свет в прифронтовых городах и селах. Рискуя собственной жизнью, энергетики работают под свист пуль и снарядов. К чрезвычайным ситуациям постоянно готовятся – проводят обучение.
Жительница прифронтового города Авдеевки Светлана Байова до сих пор со страхом вспоминает первые годы войны. Из-за постоянных обстрелов в городе были проблемы с электричеством и водоснабжением.
"Свечки использовали, и не одну свечку ставили, чтоб осветить хотя бы чуть чуть. Потом фонарики – фонариков полна хата была. Включали и направляли в потолок – они горели", – рассказывает жительница Авдеевки Светлана Байова.
Но ремонтные бригады всегда приходили на помощь.
"Низкий поклон электрикам – они никогда нас не бросали. Молодые хлопцы на столбики лезли и восстанавливали линию электропередач", – говорит Светлана Байова.
За годы войны электрики не раз выезжали в прифронтовые села и города. Туда, где выстрелы и взрывы могут прозвучать в любой момент. Энергетики отремонтировали 15 тысяч поврежденных обстрелами подстанций и подали свет более двум миллионам жителей Донецкой области.
"ДТЭК Донецкие электросети" регулярно проводят восстановительные работы. Героическая работа наших сотрудников позволяет вернуть уют и комфорт жителям Донецкой области", – говорит главный инженер "ДТЭК Донецкие электросети" Юрий Болховецкий.
Чтобы быть готовыми к чрезвычайным ситуациям, электрики вместе со спасателями постоянно тренируются.
На одном из учений отрабатывают действия при пожаре на слесарной мастерской, внутри которой находится человек.
Перед входом на горящую подстанцию пожарным раздают резиновые перчатки и ботинки.
"Это энергообъект и возможно наличие напряжения. Хотя мы напряжение сняли, но, по правилам, мы должны вручит членам пожарной команды защитные средства", – говорит мастер Славянской районной электроподстанции Валентина Кривородько.
Заливать такой пожар водой спасатели должны крайне осторожно.
"Здесь нужно заземлять автомобиль, заземлять стволе, так как может быть пробитие по воде", – говорит старший пожарный Евгений Бегунов.
Регулярная отработка навыков тушения пожаров и помощи пострадавшим позволяет электрикам быть готовыми к любым чрезвычайным ситуациям.
"Чтобы в кратчайший срок устранить возгорание, в случае если оно произойдет. Чтобы был наименьший ущерб для жителей наших регионов", – говорит главный инженер "ДТЭК Донецкие электросети" Юрий Болховецкий.
На фронте вблизи Авдеевки затишье, и на улице Светланы Байовой последнее время свет есть постоянно.
"У нас в девять часов вечера уже темно. Выйду, сяду там в шалаше, и любуюсь – горит все, природа", – рассказывает жительница Авдеевки Светлана Байова.
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