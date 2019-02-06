Ринат Ахметов спас Донбасс от гуманитарной катастрофы – данные Всеукраинского опроса

56% украинцев назвали Фонд Рината Ахметова самой масштабной частной благотворительной организацией в стране

Фото: Сегодня

Ринат Ахметов спас Донбасс от гуманитарной катастрофы – данные Всеукраинского опроса //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/b35/024/5c5b35024b274.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/b35/024/5c5b35024b274.jpg 2019-02-06T21:28:00+02:00 Донбасс 56% украинцев назвали Фонд Рината Ахметова самой масштабной частной благотворительной организацией в стране

Более 90% жителей Украины* знают о благотворительной деятельности Рината Ахметова. Об этом сообщил директор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто в ходе брифинга "Гуманитарная ситуация на востоке Украины. Потребности мирного населения".

По его словам, 56% украинцев назвали Фонд Рината Ахметова самой масштабной частной благотворительной организацией в стране. Эту точку зрения разделяют 84,7% жителей Донбасса.

Владимир Паниотто также заявил о том, что социологический опрос показал уменьшение присутствия международных и украинских благотворительных организаций на востоке страны. При этом 55% украинцев назвали Фонд Рината Ахметова лидером среди благотворительных организаций, которые оказывают помощь на Донбассе.

Более половины опрошенных по всей стране респондентов уверены, что благотворительная деятельность Рината Ахметова предотвратила гуманитарную катастрофу на Донбассе.

71,5% опрошенных в Донецкой и Луганской области назвали Фонд Рината Ахметова лидером в предоставлении помощи местному населению.

"Социология показала, что жители страны очень высоко оценили работу Фонда, перед которым Ринат Ахметов поставил задачу помогать самым нуждающимся. Сегодня люди продолжают жить на линии соприкосновения в очень тяжелых условиях: иногда без еды, без нормального сообщения с соседними населенными пунктами, аптеками и магазинами. Именно для таких людей продолжает работать Фонд Рината Ахметова. Каждый день им оказывается помощь в том, чем они больше всего нуждаются. Благодаря этой деятельности уже спасен миллион человеческих жизней", – сказала Татьяна Кухоцкая, директор по развитию проектов Фонда Рината Ахметова.

По данным социологического исследования КМИС, 67% украинцев считают, что жители Донбасса без гуманитарной помощи Рината Ахметова не выжили бы. С этим согласны почти 85% опрошенных жителей в Донецкой и Луганской областях.

Татьяна Кухоцкая также отметила, что все больше жителей Украины узнают о деятельности Фонда Рината Ахметова. Если в декабре 2017 года, согласно КМИС, о Фонде знали 77% населения страны и 76% – Донбасса, то за 2018 год эти показатели выросли до 91,3% и 97,6% соответственно. Среди жителей Донбасса и по Украине в целом большинство опрошенных уверены, что сейчас помощь на востоке страны предоставляет в первую очередь Фонд Рината Ахметова.

С первых дней вооруженного конфликта на Донбассе все усилия Фонда сосредоточены на помощи мирным жителям. Крупнейшая программа Фонда Рината Ахметова – Гуманитарный штаб – направлена на поддержку самых нуждающихся мирных жителей Донбасса, пострадавших в результате боевых действий:

– "Помощь населению" – выдано более 12 миллионов продуктовых наборов;

– "Адресная помощь" – индивидуальную помощь получили более 50 000 человек;

– Порядка 150 тысяч детей Донбасса, проживающих по обе стороны линии соприкосновения, получили помощь Рината Ахметова с начала вооруженного конфликта. Это помощь медикаментами, продуктовыми наборами, инновационными имплантами; психологическая и физическая реабилитация, проведение сложных операций.

– "Мирное лето – детям Донбасса" – летний и отдых и психологическую помощь получили порядка 4000 детей;

– "Реабилитация раненых детей" – в рамках направления получили помощь более 100 пострадавших ребят;

– "Эвакуация и расселение" – было эвакуировано около 50 тысяч мирных жителей. Из них 15 тысяч – это дети.

*Опрос проходил в октябре-ноябре 2018 года среди 3600 респондентов.

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