Роковой "Волшебный лес". Подробности пленения боевика на Светлодарской дуге

Вчера, 09:32

3-му батальону "армии ЛНР" не дает покоя потерянная полтора года назад позиция

Фото: пресс-служба ООС
Фото: пресс-служба ООС

Стали известны подробности операции бойцов 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ на Светлодарской дуге и захвата в плен боевика т.наз. "ЛНР".

О них волонтер из Днепра Юрий Мысягин рассказал на своей странице в Facebook.

По его словам, пленение произошло в т.наз. "Волшебном лесу" (он расположен между контролируемым Объединенными силами Светлодарском и захваченным боевиками Дебальцево Донецкой области), в котором в декабре 2016 года развернулось кровопролитное сражение.

Волонтер заметил, что даже сейчас этот лес только частично контролируется украинскими военными.

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Именно в декабре 2016-го на Светлодарской дуге между силами АТО и боевиками шли контактные бои на расстоянии 70 метров. Сражение развернулось за небольшой участок около 1,5 на 1,5 километра, когда украинские военные закрепились на отвоеванных у сепаратистов позициях.

Напомним, именно в боях за позицию "Волшебный лес" отличился бывший соратник подполковника ГРУ Игоря Гиркина (Стрелка) – полевой командир боевиков Юрий Свиридов ("Мачете"), командовавший 3-м батальоном 7-й бригады "ЛНР". Впоследствии он стал известен тем, что изнасиловал беременную подчиненную и убил выстрелом в затылок, после чего был объявлен в розыск.

Также напомним, что 5 мая 2018 года, во время рейда одним из подразделений 25-го отдельного мотопехотного батальона 54-й ОмБр был взят в плен боевик 3-го батальона 7-й мотострелковой бригады "армии ЛНР".
Светлодарская дуга
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