Срезание или "выдавливание" украинских войск: эксперт назвал цели наступления боевиков на Светлодарской дуге

У боевиков может быть несколько целей при наступлении на Светлодарской дуге. Об этом сообщил координатор группы экспертов "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

"Срезание или скорее "выдавливание" украинских войск с "дуги". Это потребует выхода формирований оккупантов на рубеж Светлодарск – Луганское – Мироновский и, как минимум, – занятие межозерного дефиле в районе Луганского. На сегодняшний день представляется маловероятным захват района поселка Троицкое и таким образом "принуждение" украинских войск оставить свои передовые позиции южнее Луганского путем создания им фланговой угрозы, а так же организации очередного котла. Степень вероятности – также весьма низка", – пояснил Машовец.

Также перед противником может стоять более глубокая задача – "кардинальное решение" проблемы Светлодарской дуги путем прорыва к Бахмуту.

"Однако следует иметь ввиду, что возможные результаты во всех трех случаях будут отличаться своим значением и последствиями. Если в первых двух вряд ли можно говорить о каком-то большем, нежели тактический уровень, значении, то появление оккупационных банд в окрестностях Бахмута (даже без его штурма и занятия) вполне возможно и даже наверняка может спровоцировать в Украине как политический, так и военный кризис", – констатировал координатор ИС.

Как сообщалось, в зоне проведения АТО на Донбассе вступил в силу очередной режим прекращения огня.

Перемирие предполагает запрет сторонам конфликта на ведение наступательных действий и разведывательных операций, ведение огня как в направлении, так и со стороны населенных пунктов, размещение и применение тяжелого вооружения в населенных пунктах и вблизи них.

Также стороны должны соблюдать требование не вести преднамеренные обстрелы гражданской инфраструктуры − школ, детских садов, больниц.