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Россия меняет своих командиров, в "Л/ДНР" массовые проверки

6 февраля, 05:17

К боевикам нагрянули комиссии с проверками перед отъездом российских офицеров

/ Фото: Минобороны РФ

В оккупационных войсках на Донбассе началась ротация кадровых российских офицеров, в связи с чем начались проверки войска боевиков. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Так, на оккупированных территориях проводится ротация офицеров ВС РФ на командных должностях в соединениях и частях российско-оккупационных войск.

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"С целью обеспечения процесса приема и сдачи российскими офицерами должностей в "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК" с января начали работу комплексные комиссии Южного военного округа ВС РФ. Основное внимание указанных комиссий сосредоточено на вопросах, связанных с проверкой укомплектованности подразделений личным составом, состояния вооружения и военной техники, порядка хранения и наличия боеприпасов и материальных средств на базах и складах", – сообщает разведка.

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Могилы боевиков в Донецке

Как сообщали новости "Сегодня", недавно армия РФ и боевики одновременно провели учения. Оккупационные войска продолжают готовиться к боевым действиям и особенное внимание уделили артиллеристам.

А тем временем на фронте ситуация продолжает оставаться напряженной. 3 февраля боевики 12 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, нанеся новый урон ВСУ. Читайте подробней, как прошли сутки на Донбассе.

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Россия Донбасс разведка офицеры боевики ротация

Источник: Сегодня

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