Россия последовательно создавала на Донбассе новое "Приднестровье": дипломат о планах Кремля

Сегодня Россия хочет использовать пример Приднестровья для того, чтобы создать федерализацию Украины

/ Фото: AFP

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Россия хочет использовать пример Приднестровья, чтобы организовать федерализацию Украины, применяя силовые методы. Об этом сайту "Сегодня" сказал Чрезвычайный и полномочный посол, заведующий Центром международных исследований Дипломатической академии Украины Андрей Веселовский.

"На Донбассе Россия последовательно и целенаправленно на протяжении многих лет идеологически, медийно, путем назначения своих людей, экономическими методами насаждала основы для того, чтобы в подходящий момент создать новое "Приднестровье". Россия базировалась на том факте, что ей удалось сделать в Абхазии, Южной Осетии, в Приднестровье и подклеивала свои подходы под наш Донбасс и Крым. И она это сделала, потому что мы не уделяли этому должного внимания", – сказал Веселовский.

По его словам, в Приднестровье конфликт возник из-за ссоры местных элит, которые немного по-разному видели необходимость государственного строительства в тот момент, а также проблему получения средств от результатов этого государственного строительства.

"Россия в него вмешалась позже. Для этого был использован фактор 14-й армии (бывшей советской 14-й армии – Авт.), которая там дислоцировалась. Но Россия не создавала этот конфликт. Другое дело, что сегодня Россия хочет использовать пример Приднестровья для того, чтобы создать федерализацию Украины", – считает посол.

Для этого, по словам Андрея Веселовского, Россия как раз и применяет силовые методы.

"Каждый раненный или погибший воин – это травма для всей Украины. Россия на этой струне играет и будет продолжать убивать, пока мы не сдадимся и не скажем, что готовы на что угодно, чтобы это прекратить. Понимая этот подход России, мы должны понять, что нам нужно сделать, чтобы не пойматься на эту удочку. Но, опять-таки, глубина приднестровского конфликта совсем другая, и Украина должна более предметно им заняться, чтобы эти параллели из голов кремлевских мечтателей выбить", – подытожил Андрей Веселовский.

Напомним, ранее сообщалось, что известный европейский философ Бернар-Анри Леви посетил Донбасс и восхитился украинскими воинами.

Также напомним, что боевики продолжают обстрелы позиций ВСУ на Донбассе. Подробности – в сюжете.

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