Известный европейский философ посетил Донбасс и восхитился украинскими воинами (фото)

Армия - надежный щит, который в случае обострения надежно прикроет Украину от российской нашествия, говорит Бернар-Анри Леви

В очередной раз посетивший Украину французский философ, писатель и журналист Бернар-Анри Леви назвал наших военных "надежным щитом", который в случае обострения, надежно прикроет страну от российского нашествия.

Об этом пресс-служба 55 отдельной мехбригады ВСУ "Запорожская Сечь" сообщает на своей странице в Facebook.

На днях Бернар-Анри Леви, в рамках посещения подразделений Объединенных сил, посетил запорожских артиллеристов, которые несут службу в районах отвода. Французский гость ознакомился с бытовыми условиями "сечевиков", а также убедился в готовности артиллеристов к выполнению задач по назначению.

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"На Западе знают, что именно Путин и его войска ответственны за постоянный срыв Минских договоренностей. Вы – надежный щит Украины, который в случае обострения надежно прикроет страну от российской нашествия", – подчеркнул Бернар-Анри Леви.

В память о встрече командир 55 оабр "Запорожская Сечь" полковник Роман Качур подарил гостю фирменный календарь "55-ки" на 2020 год.

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Справка: Бернар-Анри Леви – соучредитель группы "Новые философы", обозреватель еженедельника Le Point, акционер ежедневной газеты Liberation, соучредитель неправительственной организации "Агентство модернизации Украины". Известен критикой современного марксизма и исламского фундаментализма; освещал войны в Югославии и Грузии.

В одном из интервью украинским журналистам он отметил: "Если бы я был украинцем, то восторгался бы смелостью ваших военных, восторгался бы воинами в Дебальцево, которые долго находились под шквальным огнем противника и не отступили, пока не получили приказ".

Напомним, в 2015-м Бернар-Анри Леви заявил: "Наступил переломный момент, когда Украина выходит из тьмы прошлого. На кону – судьба страны , которая на грани разрушения".

Также напомним, что боевики продолжают обстрелы позиций ВСУ на Донбассе:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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