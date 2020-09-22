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Россия обнаружила в "Л/ДНР" большое количество "мертвых душ"

22 сентября, 13:05

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Россияне вычислили командиров боевиков, которые обманывали своих кураторов и присваивали деньги

Пока передовые подразделения боевиков на Донбассе продолжают нарушать перемирие, в тылу у противника появились проблемы – проверка из России уличила командиров в воровстве средств.

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Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Командование ВС РФ продлило срок работы комиссии штаба 8-й армии Южного военного округа (который длится с 12 сентября) в соединениях и частях российско-оккупационных войск. Комиссией выявлены многочисленные случаи нецелевого использования средств, предназначенных для денежного обеспечения личного состава.

В частности, в ряде подразделений установлены факты сокрытия некомплекта личного состава и содержания таким образом значительного количества так называемых "мертвых душ", что позволило отдельным командирам присваивать значительные суммы средств.

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Как сообщали новости "Сегодня", с начала сентября через неконтролируемый Украиной участок границы из России на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях завезено железнодорожным и автомобильным транспортом около 1200 тонн горючего, шесть вагонов и более 10 грузовых автомобилей с противотанковыми минами и боеприпасами, в т.ч. для артиллерийских систем. Также сообщается о доставке боевикам 15 единиц боевой техники, в т.ч. 122-мм реактивных систем залпового огня "Град", которые прошли капитальный ремонт на предприятиях российского оборонно-промышленного комплекса. Кроме того, оккупанты принимают жесткие меры и против своих же – заградотряды отстреливают боевиков.

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А тем временем на передовой боевики продолжают усиливать позиции в нарушение договоренностей. Подробней об этом в сюжете:

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Россия Донбасс разведка боевики

Источник: Сегодня

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