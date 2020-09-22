Сутки на Донбассе: боевики трижды нарушили перемирие

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 21 сентября, они трижды нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

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Так, вблизи Марьинки враг произвел несколько провокационных выстрелов из стрелкового оружия, а затем из гранатомета, приспособленного для использования мин ПОМ-2. Также оккупанты открывали огонь неподалеку Водяного. Наши защитники в ответ оружие не применяли.

Кроме того, бойцы ВСУ зафиксировали факт дополнительного инженерного оборудования позиций в сторону наших подразделений вблизи Водяного из временно оккупированной Ужовки.

Боевых потерь в рядах ВСУ не было, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Также известно, что с начала текущих суток оккупанты огонь не открывали.

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"Защитники Украины придерживаются режима прекращения огня и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", – говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что на Донбассе бойцы ВСУ "оглушили" вражеский беспилотник.

Также напомним, Минобороны дало ответ на скандальный приказ Тарана о штрафах военным на Донбассе.

Также украинские военные зафиксировали, каким образом противник дистанционно устанавливает мины:

Видео: facebook.com/24th.brigade

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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