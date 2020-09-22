Українська
$ 28,2
33,2
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

Сутки на Донбассе: боевики трижды нарушили перемирие

22 сентября, 07:32

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Бойцы ВСУ продолжают придерживаться режима прекращения огня

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 21 сентября, они трижды нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Реклама

Так, вблизи Марьинки враг произвел несколько провокационных выстрелов из стрелкового оружия, а затем из гранатомета, приспособленного для использования мин ПОМ-2. Также оккупанты открывали огонь неподалеку Водяного. Наши защитники в ответ оружие не применяли.

Кроме того, бойцы ВСУ зафиксировали факт дополнительного инженерного оборудования позиций в сторону наших подразделений вблизи Водяного из временно оккупированной Ужовки.

Боевых потерь в рядах ВСУ не было, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Также известно, что с начала текущих суток оккупанты огонь не открывали.

В тренде
Построили шесть новых позиций: видео, как боевики нарушают перемирие
Реклама

"Защитники Украины придерживаются режима прекращения огня и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", – говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что на Донбассе бойцы ВСУ "оглушили" вражеский беспилотник.

Также напомним, Минобороны дало ответ на скандальный приказ Тарана о штрафах военным на Донбассе.

Также украинские военные зафиксировали, каким образом противник дистанционно устанавливает мины:

Видео: facebook.com/24th.brigade

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Донбасс ВСУ боевики обстрелы перемирие на востоке Украины ООС
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Итоги
Итоги "нормандской встречи": о чем договорились стороны и пошла ли Украина на уступки боевикамПолитика
Натерпелся: боевик из
Натерпелся: боевик из "ЛНР" объяснил, почему вернулся в Харьков спустя 8 месяцев "службы"Донбасс
Кравчук заставил Грызлова извиниться за слова об
Кравчук заставил Грызлова извиниться за слова об "отдельном" Донбассе – СМИПолитика
В ЕС выступили с заявлением по Донбассу и обратились к России
В ЕС выступили с заявлением по Донбассу и обратились к РоссииПолитика
Сутки на Донбассе: боевики снова нарушили режим тишины
Сутки на Донбассе: боевики снова нарушили режим тишиныДонбасс
Что делать с требованием РФ по выборам на Донбассе: Фесенко озвучил интересный сценарий
Что делать с требованием РФ по выборам на Донбассе: Фесенко озвучил интересный сценарийПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять