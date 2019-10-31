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Россия отправила на Донбасс очередной "гумконвой"

31 октября, 04:36

Грузовики с грузом России поедут в Донецк и Луганск

/ Фото: AFP

Россия отправила очередную партию "гуманитарной помощи" для жителей Донбасса.

Автомобильная колонна выехала из Ростовской области и направилась в сторону границы с Украиной.

В этот раз грузовики везут партию "гуманитарной помощи" общим весом более 550 тонн в Луганск и Донецк.

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России с 2014 года направляет жителям Донецкой и Луганской областей "гуманитарную помощь". Стоит напомнить, что международных наблюдателей не допускают к осмотру грузов российских "гуманитарных конвоев" на Донбассе. В свою очередь представитель США в ОБСЕ полагает, что Россия под видом гуманитарной помощи поставляет в регион военные грузы.

24 октября на Донбасс прибыли грузовики очередного, 88-го по счету "гуманитарного конвоя" России. Машины были замечены в оккупированных Луганске и Донецке.

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Так, в Луганск прибыло 16 автомобилей, которые доставили в Луганск 181,5 тонны груза, который, по их словам, состоит из детских продуктовых наборов, медикаментов и медицинского оборудования. Подобный конвой прибыл и в Донецк, доставив груз весом около 360 тонн.

Ранее мы сообщали, что предыдущий "гуманитарный конвой" прибыл на Донбасс 17 октября, тогда утверждалось, что россияне привезли детские продуктовые наборы.

Как сообщали новости "Сегодня", оккупанты отправляли на Донбасс "гуманитарный конвой" в конце июля, что было впервые в 2019 году, хотя в предыдущие годы это осуществлялось каждый месяц. В начале августа в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили о массовом отравлении российской "гуманитаркой" в т.н. "Л/ДНР". Местные "санитарные службы" рассказали, что боевики получили от России.

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Россия Донецк Донбасс луганск оккупанты гумконвой

Источник: ТАСС

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