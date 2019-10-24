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На Донбасс прибыл очередной "гумконвой" россиян

24 октября, 13:23

Грузовики с грузом России были замечены в Донецке и Луганске

/ Фото: МЧС РФ

На Донбасс прибыли грузовики очередного, 88-го по счету "гуманитарного конвоя" России. Машины были замечены в оккупированных Луганске и Донецке.

Так, в Луганск прибыло 16 автомобилей, которые доставили в Луганск 181,5 тонны груза, который, по их словам, состоит из детских продуктовых наборов, медикаментов и медицинского оборудования. Подобный конвой прибыл и в Донецк, доставив груз весом около 360 тонн, сообщают "Новости Донбасса".

Стоит напомнить, что международных наблюдателей не допускают к осмотру грузов российских "гуманитарных конвоев" на Донбассе. В свою очередь, представитель США в ОБСЕ полагает, что Россия под видом гуманитарной помощи поставляет в регион военные грузы.

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Ранее мы сообщали, что предыдущий "гуманитарный конвой" прибыл на Донбасс 17 октября, тогда утверждалось, что россияне привезли детские продуктовые наборы.

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Как сообщали новости "Сегодня", оккупанты отправляли на Донбасс "гуманитарный конвой" в конце июля, что было впервые в 2019 году, хотя в предыдущие годы это осуществлялось каждый месяц. В начале августа в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили о массовом отравлении российской "гуманитаркой" в т.н. "Л/ДНР". Местные "санитарные службы" рассказали, что боевики получили от России.

А тем временем на фронте обстановка продолжает оставаться напряженной. Враг не прекращает обстрелы, а ВСУ наказывают боевиков ответными ударами. В сети появилось видео уникальной операции ВСУ.

Видео: Бойова група К-2 54 ОМБр/YouTube

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Россия Донецк луганск гуманитарный конвой гумконвой

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