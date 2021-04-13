Россия перебросила на Донбасс 250 военнослужащих

Оккупанты не только держат войска вблизи границы, но уже и завозят солдат в Л/ДНР

Пока на передовой обстановка продолжает оставаться напряженной, Россия перебрасывает на Донбасс дополнительные силы. Замечено прибытие на оккупированные территории около 250 российских военнослужащих.

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Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

На прошлой неделе в соединения и части "первого и второго армейских корпусов" (т.н. "ДНР" и "ЛНР") прибыло около 250 российских военнослужащих (преимущественно выходцев из дальневосточных регионов России), а также завезено более 2000 тонн горючего.

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В то же время российское командование взялось за командиров боевиков и предупреждает, что все должностные лица, виновные в недостачах завезенного из России имущества, будут немедленно отстранены от должностей и привлечены к строгой ответственности. С середины апреля будут проводиться внезапные проверки наличия горюче-смазочных материалов.

На днях мы писали, что на Донбассе боевики укрепляют новые позиции и обучают наемников.

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Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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