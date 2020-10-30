Стали известны имена погибших в ООС бойцов ВСУ

Вчера, 29 октября, в районе поселка Водяное Донецкой области в результате вражеского обстрела погибли Владимир Владимирович Бондарюк, сержант, военнослужащий 36-й отдельной бригады морской пехоты и Михаил Григорьевич Старостин, старший сержант, военнослужащий 36-й отдельной бригады морской пехоты.

Об этом сообщили на странице 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского в Facebook.

Напомним, применяя гранатометы различных систем и стрелковое оружие, боевики дважды открывали прицельный огонь по позициям неподалеку Водяного. К сожалению, вследствие вражеского огня два украинских военнослужащих получили ранения, несовместимые с жизнью.

Ранее мы сообщали, что Украина созывает срочное заседание ТКГ из-за гибели бойцов ВСУ. На передовой противник нагло нарушил перемирие и режим прекращения огня был остановлен.

Отметим, 28 октября состоялось очередное заседание ТКГ, на котором договорились об открытии двух новых КПВВ, а также обсудили разблокирование переговоров по Минским соглашениям.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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