Россия перебросила на Донбасс наемников и вагоны боеприпасов

Оккупанты используют перемирие для усиления позиций и войск

Россия продолжает усиленно готовить боевиков к боевым действиям. Недавно проводились учения, а теперь стало известно о переброске наемников и боеприпасов на оккупированные территории.

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Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Командование оперативной группировки российских оккупационных войск наращивает боеспособность соединений и частей "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК".

Так, за последнюю декаду сентября через неконтролируемые Украиной участки границы в Донецкой и Луганской областях из России на оккупированную территорию завезено железнодорожным транспортом около 3,5 тыс. тонн горючего, пять вагонов с боеприпасами, в т.ч. к артиллерийским системам.

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Кроме того, для комплектования личным составом соединений и частей оккупационных войск продолжают прибывать российские наемники, проходящие подготовку в специальных учебных лагерях Южного военного округа ВС России.

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Как сообщали новости "Сегодня", недавно комиссия из России обнаружила в "Л/ДНР" большое количество "мертвых душ". Россияне вычислили командиров боевиков, которые обманывали своих кураторов и присваивали деньги.

А тем временем продолжает пылать Луганская область из-за лесных пожаров, в которых подозревают боевиков. На днях появилось видео, как противник поджигает сухую траву, провоцируя пожар:

Видео: facebook.com/backandalive

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