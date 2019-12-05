Россия перебросила на Донбасс снайперов и спецназ: появились детали

Россияне привлекли военных, у которых есть серьезный диверсионный опыт

/ Фото: Минобороны РФ

Россия перебросила на Донбасс спецназ с особым заданием – большинство из них кадровые российские военные. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Командование российских оккупационных войск скрыто усиливает боевые способности соединений и частей "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ" с целью недопущения стабилизации обстановки, осуществления провокационных обстрелов и нанесения потерь личному составу Объединенных сил. В частности, отмечено прибытие с территории РФ на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях дополнительных снайперских и диверсионно-разведывательных групп, а также подразделений специального назначения.

Большинство личного состава указанных подразделений составляют кадровые российские военнослужащие, которые прошли соответствующую подготовку в учебных центрах и полевых лагерях Южного и Западного военных округов ВС РФ и имеют опыт диверсионно-разведывательной деятельности, в т.ч. по минированию местности, подрыву объектов и корректировке артиллерийского огня.

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В то же время подразделения Объединенных сил находятся наготове на случай коварных вражеских действий в районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ на востоке нашей страны.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно на Донбассе был убит вражеским снайпером боец ВСУ. Военнослужащий копал окопы, а в это время он уже был на прицеле у российского снайпера.

Также в октябре от пули российского снайпера погибла солдат 101-й отдельной бригады охраны Генштаба ВСУ Ярослава Никоненко. Подробней смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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