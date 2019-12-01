Пуля снайпера попала прямо в сердце: имя погибшего бойца ВСУ

Боец копал окопы, а в это время он уже был на прицеле у вражеского снайпера

/ Фото: Facebook

Потери несут не только болевики, но и украинская армия. 29 ноября погиб украинский защипни и тепер стало известно, что это был 26-летний Алексей Капустян, который воевал на Донбассе с 2014 года.

"Алексей Капустян погиб в районе с.Ужовка, Новоазовского района 29 ноября 2019 года от пули снайпера. Ему было 26 лет. 1 декабря ориентировочно в 15:00 тело Алексея привезут домой в с.Крынички Гощанского района (Ровенская область) и состоится панихида. Похоронят воина в понедельник 2 декабря", – написала в Facebook Татьяна Барвинская.

Она отметила, что Алексей на войне был с 2014 года (периодически переподписывал контракт). Воевал в составе 2-го отдельного батальона территориальной обороны Ровенской области "Горынь", затем в 30-й бригаде, 24-й ОМБр, 130-м отдельном разведбатальоне. Воевал на Светлодарской дуге, вблизи Марьинки, в других горячих точках. После вывода 24-й бригады по ротации, решил остаться и служил по контракту в 8-м отдельном батальоне 10-й отдельной горно-штурмовой бригады.

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Его боевой побратим Андрей Шелег пишет в соцсети: "Алексей Капустян спасибо за краткий курс стрельбы из СПГ (станкового противотанкового гранатомета). Жаль, что общего фото с тобой так и не сделал. Покойся с миром, друг".

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Военкор Михаил Ухман: "Алексей, наш юный и дорогой друг. Не верится, что тебя нет с нами. Не верится. Жизнь Алексея прервала русская пуля. Они готовили окопы и в тот момент московский снайпер попал Алексею в сердце. Это был идейный и храбрый боец. Он действительно знал, что воюет за Украину. Его не интересовали деньги, должности, карьера. Только Украина была в его душе. Он днем копал окопы, а ночью стоял на посту. Он не жаловался на бытовые условия, а упорно воевал".

Как сообщали новости "Сегодня", в тот день, 29 ноября, боевики семь раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82 мм, а также гранатометов различных систем, стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов. В итоге погиб один боец.

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