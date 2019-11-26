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Россия перебросила на Донбасс спецназ с особым заданием

26 ноября, 05:17

Россияне продолжают испытывать оккупированные территории в качестве полигона

/ Фото: Минобороны РФ

Россия перебросила на Донбасс кадровых спецназовцев со специальным вооружением и средствами разведки, после чего они "поработали" на передовой. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Командование ВС РФ продолжает использовать временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях как полигон для подготовки в боевых условиях личного состава подразделений специального назначения и испытания новых образцов вооружения. В частности, на прошлой неделе в соединения и части "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ" прибыли российские спецназовцы со средствами технической разведки и снайперскими винтовками, в т.ч. неустановленного образца.

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"Эти кадровые военнослужащие ВС РФ изучали обстановку в районах передовых позиций с использованием завезенного ими оборудования и выполняли задачи в составе снайперских пар и разведывательных групп", – сообщили в разведке.

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Как сообщали новости "Сегодня", оккупационные войска активно укомплектовывают снайперские пары. Россия даже собиралась натравить своих снайперов на ВСУ.

Напомним, в начале июля на Донбассе снайпер боевиков обстрелял автомобиль с волонтерами. Под обстрел противника снова попали медики, которых боевики поджидали на трассе. В итоге были раненные.

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Россия Донбасс разведка спецназ снайпера

Источник: Сегодня

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