Россия завезла на Донбасс танки и 30 вагонов боеприпасов: подробности

На днях оккупанты проводили сборы корректировщиков артиллерийского огня, а теперь стало известно, что в т.н. ДНР и ЛНР завезли огромное количество боеприпасов и тяжелую технику. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Отмечается, что РФ продолжает поставки горюче-смазочных материалов, боеприпасов, вооружения и военной техники через неконтролируемые Украины участка границы. В частности, с начала марта на временно оккупированные территории из России доставлено более 30 вагонов с боеприпасами, около 8 тысяч тонн горючего для техники, более 10 единиц танков и боевых машин пехоты.

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В то же время под видом гуманитарной помощи российские т.н. волонтерские организации активизировали поставки подразделениям "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК" материально-технических средств военного назначения, в т.ч. средств связи и комплектующие к ним, оптические прицелы для стрелкового оружия и вооружения боевых машин. При этом, каждый такой "гуманитарный груз" включает крупные партии антиукраинской пропагандистской литературы.

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Как сообщали новости "Сегодня", недавно в "Л/ДНР" заехали новые офицеры из России в рамках ротации командного состава оккупационных войск. Однако их там ждал неприятный сюрприз – большое количество дезертиров.

А тем временем на передовой боевики не утихают даже несмотря на пандемию во всем мире. Смотрите в сюжете, что происходит на фронте:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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