Россия провела в "Л/ДНР" масштабные учения боевиков

В т. н. ДНР и ЛНР боевики провели масштабные военные учения под присмотром офицеров Южного военного округа России.

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Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Командование ВС РФ продолжает повышать боевую готовность оперативной группировки российских оккупационных войск.

Так, на прошлой неделе на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей прошли масштабные командно-штабные учения с привлечением "сил территориальной обороны". Особое внимание уделялось отработке вопросов обеспечения устойчивости системы управления и связи за счет развертывания новых запасных командных пунктов.

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В то же время в ходе обучения комиссиями Генерального штаба и Южного военного округа ВС РФ были уточнены оперативные планы применения соединений и частей "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК" против Объединенных сил.

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Как сообщали новости "Сегодня", Россия в "Л/ДНР" вербует "миротворцев" для отправки в Нагорный Карабах. Украинская разведка узнала, что оккупанты намерены приравнять местных жителей к иностранным гражданам.

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