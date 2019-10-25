Россия тайно перебрасывает на Донбасс спецназ и "казаков"

/ Фото: Минобороны РФ

Оккупанты усиливают войско боевиков казачьми подразделениями и спецназом. Об этом сообщает Главное управления разведки Минобороны Украины.

Командование ВС РФ с 21 октября проводит итоговую комплексную проверку соединений и частей "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ" за 2019 год.

Особое внимание уделяется определению возможностей подразделений по тревоге выйти в районы сосредоточения с последующим выдвижением на передовые позиции. Контрольные занятия по огневой подготовке и вождению боевых машин проводятся под непосредственным руководством офицеров из Южного военного округа ВС РФ.

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В то же время, под прикрытием указанных мероприятий через неконтролируемые Украиной участки границы осуществляется скрытое перемещение на временно оккупированные территории подразделений специального назначения и т.н. "казачьих формирований" для ротации и усиления оккупационных войск.

Как сообщали новости "Сегодня", российскому командованию известно о беспределе в рядах "1-го и 2-го армейских корпусов "Л/ДНР" относительно хищений имущества, оружия и техники, присылаемых из России. Теперь в "Л/ДНР" ожидается приезд важной комиссии по ракетному вооружению, а также будет проверка боевиков.

Также стало известно, что боевики распродают российское оружие и имущество, а т.н. "ветераны" боевых действий против Украины начали капризничать и ставить ультиматумы командирам.

А тем временем на передовой обстановка остается напряженной, враг не прекращает обстрелы. Смотрите в сюжете, что происходит на фронте:

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