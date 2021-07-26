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Россия ударила из артиллерии, ВСУ понесли большие потери

26 июля 2021 12:54

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Противник открыл прицельный огонь по ВСУ из запрещенного Минскими соглашениями тяжелого вооружения, но получил дар в ответ

Враг ударил из тяжелого вооружения. Коллаж "Сегодня"

Враг ударил из тяжелого вооружения. Коллаж "Сегодня"

На передовой украинская армия снова понесла потери: боевики ударили из крупнокалиберной артиллерии по позициям ВСУ, в результате чего ранения получили четыре бойца, еще трое – боевые травмы.

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Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.

В ООС сообщили, что пророссийские боевики осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" из запрещенного Минскими соглашениями тяжелого артиллерийского вооружения. Украинские военные открыли огонь в ответ.

"В результате обстрела четверо военнослужащих получили осколочные ранения, еще трое – боевые травмы. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного военнослужащего тяжелое, у еще одного – средней степени тяжести, у пятерых – удовлетворительное", – говорится в сообщении.

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О циничном нарушении Россией договоренностей и применении тяжелого вооружения украинская сторона уведомила ОБСЕ.

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Как сообщали новости "Сегодня", на днях американский дипломат Джордж Кент, который возглавил миссию США в Украине на период отпуска временно поверенной Кристин Квин, заявлял, что Россия с самого начала не выполняет Минские соглашения.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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