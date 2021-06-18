Россия усилила подготовку войск на Донбассе: что происходит в "Л/ДНР"

Пока на передовой боевики не прекращают обстрелы, в тылу российские оккупанты наращивают подготовку войск – от артиллеристов до снайперов.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
Так, с начала текущей недели на полигонах оккупированных территорий возросла интенсивность проведения боевой подготовки. Речь идет о сборах артиллеристов, минометчиков, гранатометчиков, пулеметчиков, разведчиков, снайперов, связистов, саперов и специалистов других специальностей.
Таким образом противник пытается повысить уровень подготовки наемников с использованием усовершенствованного оборудования, завезенного с территории России через неконтролируемые Украиной участки границы.
Кроме того, контроль проведения военных сборов и других мероприятий боевой подготовки подразделений противника осуществляют группы кадровых российских офицеров штаба 8-й армии Южного военного округа ВС РФ.
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