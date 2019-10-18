Россия ввела огромные штрафы для боевиков "Л/ДНР": появились подробности

Оккупанты завлекают новобранцев «привлекательностью контрактной службы», но утаивают один важный момент

/ Фото: AFP

На Донбассе командование РФ уже не только угрожает боевиками увольнением, а теперь устанавливают огромные штрафы за преждевременное расторжение контрактов. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

На полигонах соединений и частей "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ" продолжается подготовка молодого пополнения для очередной ротации российских подразделений на передовых позициях. В частности, с новобранцами проводятся показательные занятия и интенсивные агитационно-пропагандистские мероприятия по "привлекательности контрактной службы" в ВС РФ.

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В то же время российское оккупационное командование усиливает ответственность за "уклонение от исполнения воинской обязанности". Кроме того, оккупанты умалчивают об изменениях правил призыва на контрактную военную службу. Теперь в дальнейшем контрактом будет предусматриваться взыскание штрафа с наемников в размере более 140 тысяч российских рублей (2180 долларов) в случае досрочного прекращения действия контракта по его инициативе или вине.

Как сообщали новости "Сегодня", от боевиков "Л/ДНР" бегут даже новобранцы. Стоит отметить, что пополнение для войска боевиков готовят российские кадровые офицеры, их нечеловеческого обращения не выдерживают местные любители "русского мира".

А тем временем президент Владимир Зеленский побывал на передовой в День защитника и встретился с военными. Подробней смотрите в сюжете:

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