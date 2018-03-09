В сети сообщили о задержании Владимира Рубана

Сегодня, 00:08

Рубана задержали на выезде с оккупированной территории

Фото: Facebook Мирослава Гая
Фото: Facebook Мирослава Гая

На контрольном пункте въезда и выезда на Донбассе был задержан руководитель Центра освобождения пленных Владимир Рубан.

Об этом сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука в своем Facebook.

"На КПВВ Майорск задержан Рубан. Под видом переселенца, этот "генерал" пытался провезти целый арсенал оружия!" – написал он.

При этом Тука признал, что официального подтверждения этой информации он не получил.

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В свою очередь, известный волонтер и ветеран АТО Мирослав Гай в своем Facebook выложил несколько фото задержанного и его багажа.


Фото: Facebook Мирослава Гая

Фото: Facebook Мирослава Гая

Фото: Facebook Мирослава Гая

Фото: Facebook Мирослава Гая

Напомним, главе центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану СБУ запрещала посещение оккупированных территорий.
Донбасс, задержание, рубан
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"Сегодня"

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