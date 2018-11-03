Сбежавшего в Россию снайпера сепаратистов депортируют в Украину

Российские правоохранители задержали в Нижнем Новгороде гражданина Украины Максима Шадрова и готовятся выслать его на родину, о чем сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц") на своей странице в Facebook.

В Украине ему, вероятно, будут "рады", поскольку Шадров разыскивается за сепаратизм. Мужчина воевал на Донбассе на стороне боевиков – был снайпером в незаконном вооруженном формировании "Русь". Согласно информации базы "Миротворец", в рядах сепаратистов он был известен по позывному "Макс Одесса".

Зону боевых действий Шадров покинул после ранения.

Решение о депортации принял Лукочновский суд Нижегородского района. При этом пособник боевиков пытался доказать, что ему в Украине угрожают, но суд его обращение проигнорировал.

Причины депортации остаются неизвестными.

Об этом стало известно из его переписки со знакомым, скриншот которой обнародовал "Штрилиц".

Напомним, ранее на Донбассе в результате ДТП умер воевавший на стороне боевиков житель Луганской области Алексей Челяев.

Кроме того, в этом месяце "Штирлиц" сообщил о самоубийстве другого боевика - Романа Коровина, который повесился в тюрьме ОРДЛО.