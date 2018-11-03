Сбежавшего в Россию снайпера сепаратистов депортируют в Украину

Сегодня, 14:08

Боевик числится в базе "Миротворец" как снайпер незаконного вооруженного формирования "Русь"

Максим Шадров. Фото: myrotvorets.center
Максим Шадров. Фото: myrotvorets.center

Российские правоохранители задержали в Нижнем Новгороде гражданина Украины Максима Шадрова и готовятся выслать его на родину, о чем сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц") на своей странице в Facebook.

В Украине ему, вероятно, будут "рады", поскольку Шадров разыскивается за сепаратизм. Мужчина воевал на Донбассе на стороне боевиков – был снайпером в незаконном вооруженном формировании "Русь". Согласно информации базы "Миротворец", в рядах сепаратистов он был известен по позывному "Макс Одесса".

Зону боевых действий Шадров покинул после ранения.

45384636_895725870817315_4118768186826948608_n

Решение о депортации принял Лукочновский суд Нижегородского района. При этом пособник боевиков пытался доказать, что ему в Украине угрожают, но суд его обращение проигнорировал.

Причины депортации остаются неизвестными.

45437998_895734760816426_3784852329447030784_n

Об этом стало известно из его переписки со знакомым, скриншот которой обнародовал "Штрилиц".

Напомним, ранее на Донбассе в результате ДТП умер воевавший на стороне боевиков житель Луганской области Алексей Челяев.

Кроме того, в этом месяце "Штирлиц" сообщил о самоубийстве другого боевика -  Романа Коровина, который повесился в тюрьме ОРДЛО.
штирлиц, сепаратист, война на востоке Украины , Нижний Новгород, ОРДЛО, боевики Донбасса

Вы сейчас просматриваете новость "Сбежавшего в Россию снайпера сепаратистов депортируют в Украину". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Владислав Сурков. Фото: kremlin.ru

Кремль обещает поднять зарплаты боевикам "ДНР"

10 Октября, 12:51

Кремлевский куратор т.н. ДНР Владислав Сурков обещает лидеру террористов Денису Пушилину рост зарплат

Донбасс

Фото: medium.com

У боевиков Донбасса нашли современную технику российских военных

15 Октября, 09:39

В Макеевке обнаружена спутниковая антенна системы связи "Аурига-1,2В", которую использует единственная страна в мире - Россия
Загрузка...

Донбасс

Фото: пресс-служба ООС

В ООС рассказали, как боевики нарушают Минские соглашения

3 Октября, 19:13

За сегодняшний день террористы пять раз атаковали позиции украинской армии, в том числе и из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов

Донбасс

Фото: informnapalm.org

Причастный к крушению Boeing на Донбассе "Хмурый" похвастался особняком

Сегодня, 10:27

Судя по опубликованным фотографиям, несмотря на позывной "Хмурый" Сергей Дубинский оказался весьма сентиментальным человеком

Донбасс

Фото: "Сегодня"

Боевики на Донбассе обстреляли украинских солдат, но получили "ответку"

Сегодня, 08:08

Боевики продолжают нарушать Минские соглашения - как по вооружениям, так и по разведению сил

Украина

Фото: pixabay.com

Был дот и нету: офицер ВСУ показал, как уничтожили опорную точку врага, опубликовано видео

3 Октября, 10:49

Вместе с опорной точкой "бригаду 200" пополнили два боевика
Загрузка...