Сбежавшего в Россию снайпера сепаратистов депортируют в Украину
Боевик числится в базе "Миротворец" как снайпер незаконного вооруженного формирования "Русь"
Российские правоохранители задержали в Нижнем Новгороде гражданина Украины Максима Шадрова и готовятся выслать его на родину, о чем сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц") на своей странице в Facebook.
В Украине ему, вероятно, будут "рады", поскольку Шадров разыскивается за сепаратизм. Мужчина воевал на Донбассе на стороне боевиков – был снайпером в незаконном вооруженном формировании "Русь". Согласно информации базы "Миротворец", в рядах сепаратистов он был известен по позывному "Макс Одесса".
Зону боевых действий Шадров покинул после ранения.
Решение о депортации принял Лукочновский суд Нижегородского района. При этом пособник боевиков пытался доказать, что ему в Украине угрожают, но суд его обращение проигнорировал.
Причины депортации остаются неизвестными.
Об этом стало известно из его переписки со знакомым, скриншот которой обнародовал "Штрилиц".
Напомним, ранее на Донбассе в результате ДТП умер воевавший на стороне боевиков житель Луганской области Алексей Челяев.
Кроме того, в этом месяце "Штирлиц" сообщил о самоубийстве другого боевика - Романа Коровина, который повесился в тюрьме ОРДЛО.
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