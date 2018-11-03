Боевики на Донбассе обстреляли украинских солдат, но получили "ответку"

Боевики продолжают нарушать Минские соглашения – как по вооружениям, так и по разведению сил

Прошедшие сутки ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе была полностью контролируемой, утверждают в пресс-центре ООС.

Отмечается, что 2 ноября были зафиксированы 22 обстрела позиций украинских солдат со стороны подконтрольных России боевиков. В том числе один раз применялись вооружения, которые были запрещены Минскими соглашениями

Огонь вели прицельно из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Станица Луганская, Авдеевка, Пески, Марьинка, Красногоровка, Богдановка, Строгнативка, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединский и Широкино. Огневой налет с применением минометов калибра 82 мм оккупанты провели на Мариупольском направлении по опорному пункту наших войск вблизи Павлополь", – отмечают в ООС.

Кроме того, боевики устроили очередную провокацию, обстреляв позиции в Станице Луганской, чем нарушили решение Трехсторонней контактной группы по разведению сил и средств на определенные расстояния.

Разведка сообщает, что один из оккупантов в течение дня был ранен. В то же время потерь среди личного состава Объединенных сил в ходе боевых действий потери не было.

Напомним, что 1 ноября в ходе боевых действий на Донбассе погиб украинский военный, еще двое – получили ранения.

Также мы писали, что днем ранее боевики 21 раз обстреляли позиции украинской армии, применив запрещенное "Минском" вооружение, но попали под ответный обстрел ВСУ и понесли потери.