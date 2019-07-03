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Путин заявил, что Россия не признает результаты расследования катастрофы МН17

3 июля, 13:01

В Кремле объяснили такую позицию тем, что Россия не принимала участие в расследовании

Фото: AFP

Президент Российской Федерации Владимир Путин во время встречи на полях саммита G20 в Осаке заявил премьер-министру Нидерландов Марку Рютте, что Россия не признает результаты расследования катастрофы самолета Малайзийских авиалинии рейса MH17 в небе над Донецкой областью в июле 2014 года. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Я могу подтвердить эту беседу: это было очень краткое общение на ногах, в кулуарах. Помимо премьер-министра Нидерландов, Путин имел такие беседы практически со всеми участниками этого саммита", – сказал Песков.

"Действительно, был затронут вопрос позиции президента, позиции российской стороны. Она предельно понятна, она последовательна, и, конечно, она зиждется на том, что вряд ли можно воспринимать расследование, которое осуществляется без участия Российской Федерации. Вот такие тезисы постоянно на различных уровнях доводятся до наших визави в Нидерландах и других странах", – подчеркнул он.

Напомним, Объединенная следственная группа 19 июня назвала имена первых четырех подозреваемых в причастности к сбиванию самолета. Это Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), Игорь Гиркин (позывной "Стрелок"), Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), Леонид Харченко (позывной "Крот").

Суд над подозреваемыми в сбивании малайзийского "Боинга" начнется в марте 2020 года.

Ранее 19 июня в очередном докладе исследовательской организации Bellingcat отмечалось, что непосредственную ответственность за крушение MH17 несут как минимум девять человек – российских военнослужащих и членов так называемых "ДНР" и "ЛНР".


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Тег Россия, Нидерланды, Путин, MH17

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Источник:

УНИАН

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