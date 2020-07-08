СБУ разоблачила масштабную схему финансирования боевиков на Донбассе

Служба безопасности Украины разоблачила ряд отечественных экспортеров на финансировании боевиков на десятки миллионов гривен. Ранее СБУ рассказала, как Россия дает деньги боевикам "ЛНР".

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В этот раз, как сообщает пресс-центр, сотрудники службы блокировали схему незаконной поставки продукции в ОРДЛО на десятки миллионов гривен.

"По результатам проведенных сотрудниками СБУ мероприятий установлен ряд компаний, которые по схеме "скрытого транзита" отгружали в адрес подставных иностранных фирм сельхозпродукцию, товары легкой и пищевой промышленности, подакцизную продукцию и бытовую химию. После пересечения государственной границы товары незаконно попадали на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, с помощью нелегальной схемы было экспортировано товаров на общую сумму свыше 32 млн грн. Сборы и налоги с реализованной продукции платили в пользу так называемых "Л/ДНР".

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"В ходе проведения правоохранителями обысков по местам жительства фигурантов дела, а также в офисах и на складах экспортеров изъяты компьютеры, мобильные телефоны, бухгалтерскую документацию, черновые записи с данными о нелегальном транзите товаров. В рамках уголовного производства, возбужденного по ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для установления всех фигурантов незаконной сделки", – сообщили в СБУ.

Указанные мероприятия проводили оперативники и следователи управлений СБУ в Днепропетровской и Полтавской областях под процессуальным руководством прокуратуры.

Ранее СБУ разоблачила схему финансирования боевиков через сеть АЗС на Донбассе.

Также сообщалось, что СБУ задержала внештатного сотрудника ГРУ в Киеве.

Видео: СБУ

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