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СБУ разоблачила в Мариуполе агитатора сепаратистов

Сегодня, 13:14

Женщина получала инструкции из "министерства информации" ватников

Фрагмент "творчества" агитатора сепаратистов
Фрагмент "творчества" агитатора сепаратистов.

Сотрудники СБУ привлеченные  к операции Объединенных сил, разоблачили в Мариуполе антиукраинского интернет-агитатора, которая работала на сеть, созданную российскими спецслужбами.

Как сообщает сайт СБУ, жительница города на персональных страницах запрещенных социальных сетей размещала материалы с призывами к изменениям конституционного строя и границ Украины, популяризировала террористические организации "Д / ЛНР".

Только за этот год агитатор аспространила в разных группах соцсетей более шестидесяти тысяч сообщений, призывая к изменению государственного конституционного строя и вмешательству в избирательный процесс Президента Украины. Злоумышленница также создала координационный сеть для деструктивной информационной войны в интернете, утверждает СБУ.

Деятельность пропагандистки координировали кураторы из временно неподконтрольной территории Украины. Часть материалов для распространения в сети агитатор получала от представителей так называемого "министерства информации ДНР".

В рамках начатого уголовного производства по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины поклоннице "русского мира" сообщено о подозрении в совершении преступления.

Как сообщалось, СБУ задержала интернет-агитатора в Одесской области.

Ранее СБУ раскрыла крупную сеть пророссийских агитаторов в нескольких областях Украины.

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Тег Мариуполь

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