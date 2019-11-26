СБУ: Заместителя мэра Славянска подозревают в легализации боевиков

Чиновнику, который был главой сессии горсовета во время сепаратистских решений, объявили о подозрении

/ Фото: СБУ

Служба безопасности Украины сообщила заместителю мэра Славянска о подозрении в терроризме и посягательстве на территориальную целостность Украины.

Как сообщили в пресс-центре спецслужбы, следствие установило, что в апреле 2014 года, когда подозреваемый председательствовал на сессии горсовета, депутаты одобрили проведение фейкового "референдума".

Также на том заседании главарь одного из бандитских формирований города, Вячеслав Пономарева, был назначен председателем исполкома городского совета.

Кроме того, по данным СБУ, чиновник также способствовал легализации пророссийских боевиков через создание так называемой "народной дружины".

Подозрение чиновнику было объявлено по статьям Уголовного кодекса о "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" и "создание террористической группы или террористической организации".

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Стоит добавить, что в спецслужбе имя подозреваемого чиновника не называют, но публикуют его фото со смазанным изображением лица.

В то же время, издание "Славянские ведомости" сообщает, что речь идет о Викторе Воропаеве – одном из пяти заместителей мэра Славянска.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как контрразведка СБУ не допустила вовлечение украинской чиновницы в антигосударственную деятельность в пользу так называемого "МГБ ЛНР".

Также новости "Сегодня" сообщали что, СБУ разоблачила вербовку российскими спецслужбами жен офицеров украинской армии. Российская спецслужба вместе с боевиками запугивали женщин и требовали от них "слива" военной информации.

Также в СБУ ранее рассказывали подробности о вербовке украинцев в России. Двоих харьковчан, которые по личным делам отправились в Россию, задержали сотрудники дорожно-патрульной службы и передали представителям Федеральной службы безопасности РФ. А дальше с ними началась "работа".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram