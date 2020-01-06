Семья Федосовых уехала из Донецка, чтобы спрятать детей от войны, и опять попала под обстрелы

Они выживают в трудных условиях. Многодетная семья переселенцев Федосовых воспитывает троих детей. Переезжали, чтобы скрыть малышей от войны, но до сих пор им приходится жить под обстрелами. В канун Рождества семья надеется на лучшее. В Сочельник к ним в гости пришли и корреспонденты новостей "Сегодня".

"У нас вылетели все стёкла. Летнюю кухню нам повредило", – такими были последствия обстрела дома Федосовых три года назад.

Елена с мужем переехали из Донецка и даже не думали, что снова окажутся в опасности.

"Работали на Текстильщиков. И муж, и я. Детки у нас появились, когда уже война шла. Расписались мы в процессе войны, уже здесь", – рассказывает Светлана Федосова.

Сейчас младшему Саше два месяца. Светлана надеется, что ребенок будет расти уже в мирных условиях. Потому старшие Ангелина и Максим получили страшные последствия войны. Дочь после обстрелов долго не разговаривала:

"Очень сильно испугалась, стреляли. Очень сильно испугалась. Плохо из-за этого разговаривает".

Прогулки только возле дома. Светлана пытается радовать детей, как может. Но возможности ограничены.

"Ходить гулять – мы ходим только здесь. Выехать куда-то в какие то парки, аттракционы мы не можем", – делится мать.

Муж постоянно на заработках. Но без этого никак. Работы в Новомихайловке нет. Дом отапливают брускетами:

"Уголь купить – слишком дорого".

Все до копейки в семье тратят на самые необходимые нужды.

"Мы не позволяем себе ничего просто. У нас весь бюджет уходит на продукты, на памперсы. И всё".

Сегодня Федосовы также празднуют Рождество. Торжественный стол это блины и кутья. Почти все продукты из набора выживания Фонда Рината Ахметова:

"Продуктами нам помогает гуманитарная помощь Рината Ахметова. Другой помощи мы не получаем. Благодаря этой помощи мы и правда живём и радуемся. Без гуманитарной помощи не прожить. Спасибо большое".

Помощь от Фонда Рината Ахметова – весомая поддержка для людей, страдающих от войны уже шестой год. Почти двенадцать с половиной миллионов продуктовых наборов получили жители Донбасса с начала военного конфликта.

За рождественским столом Светлана с детьми пытается все плохое оставить в прошлом и в сочельник загадать единственное заветное желание.

"В этот праздник, конечно, мы надеемся, что всё будет хорошо. Что все мечты сбываются. Что наладится всё. Закончится война".

Напомним, что Фонд Рината Ахметова воплощает мечты детей.

Добавим, что ранее мы сообщали о том, что за считаные дни до Нового года у воспитанников дома-интерната в Мариуполе появилась уникальная возможность определиться с профессией и сразу проверить себя в деле. В этом им помогли посланники Фонда Рината Ахметова.

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