Шахтеры третьи сутки не поднимаются на поверхность на Луганщине: видео

Не поднимутся на поверхность из-за долгов по зарплате. На Луганщине горняки уже третьи сутки остаются под землей. Требуют выплатить им все заработанное. На шахте "Горная" бастуют 45 шахтеров, к ним присоединились еще 13 из "Карбонита" и 6 из "Тошковской". Сейчас общая задолженность на государственном предприятии, которому принадлежат рудники, 244 миллиона гривен.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что премьер-министр Гончарук дал важное обещание шахтерам. Глава правительства также напомнил, что проблема с задолженностью шахтерам существует уже не первый год.

Реклама

Как сообщалось ранее, госпредприятия увеличили долги по зарплатам горняков. В Украине по состоянию на сентябрь шахтерам государственных шахт, оказавшихся в критическом состоянии, задолжали и не выплатили почти 900 миллионов гривен.

В то же время 12 октября на заседании правительства было принято решение по долгам перед шахтерами. Накануне заседания премьер обещал, что Кабмин обратится к парламенту с просьбой урегулировать данную проблему.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама