Шпионил для оккупантов: на Донбассе задержали бывшего сотрудника МВД

Мужчина собирал данные об украинских силовиках в зоне ООС

На Донбассе сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили вражеского агента – бывший сотрудник украинской милиции собирал данные о войсках в зоне операции Объединенных сил.

Об этом сообщили на официальном сайте СБУ.

"По данным следственных органов безопасности, бывший сотрудник Дебальцевского горотдела милиции был завербован представителем так называемой разведки "народной милиции "ЛНР", подконтрольной спецслужбам РФ", – говорится в сообщении.

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По заданию российских кураторов бывший милиционер собирал актуальную информацию о силах и средствах украинских военных формирований в районе ООС, а также численность, личный состав и маршруты передвижения этих подразделений.

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Для этого он налаживал знакомства с военными, изучая их с целью вербовки. Свои отчеты злоумышленник отправлял по электронным каналам связи.

Разоблачили его в Светлодарске, ему объявили о подозрении по статье о "создании террористической группы или организации". Сейчас продолжается следствие.

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Напомним, ранее военная контрразведка СБУ блокировала попытки вербовки агентами российской ФСБ высокопоставленного военнослужащего Военно-морских сил Украины.

Видео: СБУ

Кроме того, контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила очередную попытку террористов "МГБ ДНР" завербовать жителя Днепра.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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