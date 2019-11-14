"Штирлиц" рассказал о новых потерях боевиков на Донбассе

Украинские военные не оставляют врага без наказания за вооруженные провокации

/ Фото: Минобороны Украины

За последние сутки боевики не переставали обстреливать позиции украинской армии, но были наказаны за это – враг понес новые потери. Об этом сообщает в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

"Потери российско-оккупационных войск 13 ноября составили пять человек, а именно: безвозвратные (200) – один человек, санитарные (300) – четыре человека", – написал он.

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Как сообщали штаб Объединенных сил, 13 ноября боевики на Донбассе в ход пустили запрещенное оружие. Всего были зафиксировано 17 обстрелов позиций ВСУ. Противник бил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Особенно горячо было на Луганском направлении.

В то же время 12 ноября на Донбассе украинские бойцы подорвались на мине. Одним из пострадавших оказался командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады полковник Евгений Коростелев. Он проводил личный осмотр передовых позиций в районе села Новотроицкое в составе небольшой группы военнослужащих, направляясь из одного опорного пункта в другой, передвигаясь по переднему краю. В результате подрыва на мине ранены были двое – комбриг и офицер, который его сопровождал. В итоге командиру бригады провели ампутации.

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