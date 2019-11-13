Подрыв украинских бойцов на Донбассе: командиру бригады провели ампутации

Фото: facebook.com/36obrmp

После подрыва на мине командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады полковника Евгения Коростылева, медики ампутировали офицеру стопу правой ноги и голень левой. Еще один пострадавший, командир одного из взводов бригады, получил множественные осколочные ранения.

Об этом в своем Facebook сообщил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

"Они выполняли боевую задачу в глубине ротных и опорных пунктов и подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Одному оторвало стопу и перебило голень, у другого – открытый перелом коленного сустава и множественные огнестрельные осколочные ранения ноги", – говорится в сообщении.

Также стало известно, что оба военных живы. Полковник после ампутации находится в тяжелом, но стабильном состоянии, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Его подчиненный находится в состоянии средней тяжести.

Напомним, 11 ноября вооруженные группировки России и ее пособников на Донбассе 16 раз открывали огонь по военнослужащим Вооруженных сил Украины.

Кроме того, офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан сообщил о потерях, которые оккупанты понесли 10 ноября: одном погибшем и одном раненом.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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