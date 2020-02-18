Восемь обстрелов и запрещенное оружие: как прошли сутки на Донбассе

За прошлые сутки, 17 февраля, боевики восемь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Потерь в рядах ВСУ нет, сообщили в пресс-центре ООС.
"17 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов", – говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг устроил шесть обстрелов по нашим позициям:
- рядом с Гнутово стреляли из станкового противотанкового гранатомета – 12 выстрелов, а также велся огонь из крупнокалиберного пулемета;
- дважды неподалеку Павлополя ударили из миномета калибра 82 мм – 7 мин, ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
- вблизи Песков велся огонь из автоматических станковых гранатометов;
- в районе Водяного применили станковый противотанковый гранатомет – 8 выстрелов и крупнокалиберный пулемет;
- рядом с Березовым стреляли из станкового противотанкового гранатомета – 8 выстрелов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" было зафиксировано два обстрела:
- враг дважды обстрелял защитников Орехово, выпустив по нашим позициям 3 мин из 120-мм миномета, 4 мины из миномета калибра 82 мм, а также вел огонь из автоматического станкового гранатомета.
"Вчера, 17 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников не было", – рассказали в ООС.
Напомним, 16 февраля боевики девять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе.
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