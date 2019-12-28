Ситуация на Донбассе: боевики продолжают обстрелы, активизировались снайпера

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения

Фото: facebook.com/pressjfo.news

В пятницу, 27 декабря, на Донбассе боевики девять раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции украинских военных из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также зафиксирована активность вражеских снайперов. Об этом в Facebook сообщает пресс-штаб операции Объединенных сил.

6 обстрелов противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

дважды вблизи Невельского – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

два раза неподалеку Марьинки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

два раза у населенного пункта Пески – из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

3 обстрела наших позиций зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

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возле населенного пункта Гладосово – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

неподалеку Луганского – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

вблизи Новолуганского – из гранатометов различных систем.

Вчера, 27 декабря, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

С начала текущих суток боевики один раз нарушили режим прекращения огня. Из ручного противотанкового гранатомета противник открывал огонь по позициям украинских защитников недалеко от населенного пункта Широкино. Потерь с нашей стороны нет.

Как сообщали новости "Сегодня", в последнее время на Донбассе Россия усилила подготовку войск. Командование ВС РФ повышает уровень готовности к немедленному применению соединений и частей "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК" российско-оккупационных войск.

А тем временем бойцы ВСУ собрали из обломков вражеских мин и снарядов двухметровую елку и заявили, что готовы передать ее оккупантам. Смотрите видео:

Видео: ООС

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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