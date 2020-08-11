Українська
$ 27,6
32,47
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

Ситуация на Донбассе: боевики снова провоцируют ВСУ

11 августа, 07:20

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Потерь среди украинских защитников нет

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 10 августа, они один раз открывали огонь. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Реклама

Так, вблизи Красногоровки враг совершил провокационный выстрел из стрелкового оружия. Наши защитники в ответ огонь не открывали.

"Подразделения Объединенных сил придерживались условий прекращения огня и находились наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника", – говорится в сообщении.

В результате обстрела потерь в рядах ВСУ не было, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

В тренде
"Поливают камыш": как оккупанты в Крыму тратят последнюю воду из водохранилища (видео)

Также известно, что с начала текущих суток обстрелов со стороны оккупантов не зафиксировано.

Реклама

Напомним, президент Владимир Зеленский отметил, что украинские воины в любой момент готовы ответить врагу. Глава государства доволен, что ситуацию на фронте удалось немного стабилизировать и с начала перемирия нет потерь на передовой.

Ранее мы сообщали, что пока на передовой относительно спокойно, в тылу противник, похоже, активно готовится к боевым действиям.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Донбасс ВСУ боевики обстрелы перемирие на востоке Украины ООС
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Старая гвардия" на маневрах: зачем Кравчук и Фокин нужны в переговорах по ДонбассуПолитика
Аксенов помогал боевикам на Донбассе: обнародованы секретные записи
Аксенов помогал боевикам на Донбассе: обнародованы секретные записиДонбасс
Путину сейчас не до войны: в России объяснили, что будет с Донбассом
Путину сейчас не до войны: в России объяснили, что будет с ДонбассомПолитика
Кравчук предлагает для Донбасса свободную экономическую зону
Кравчук предлагает для Донбасса свободную экономическую зонуПолитика
"Последний диктатор Европы": судьба Лукашенко после выборов в Беларуси и последствия для УкраиныДругие страны
Ермак анонсировал новый обмен пленными 100 на 100: кого вернет Украина
Ермак анонсировал новый обмен пленными 100 на 100: кого вернет УкраинаПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять