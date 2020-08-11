Ситуация на Донбассе: боевики снова провоцируют ВСУ

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 10 августа, они один раз открывали огонь. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

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Так, вблизи Красногоровки враг совершил провокационный выстрел из стрелкового оружия. Наши защитники в ответ огонь не открывали.

"Подразделения Объединенных сил придерживались условий прекращения огня и находились наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника", – говорится в сообщении.

В результате обстрела потерь в рядах ВСУ не было, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Также известно, что с начала текущих суток обстрелов со стороны оккупантов не зафиксировано.

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Напомним, президент Владимир Зеленский отметил, что украинские воины в любой момент готовы ответить врагу. Глава государства доволен, что ситуацию на фронте удалось немного стабилизировать и с начала перемирия нет потерь на передовой.

Ранее мы сообщали, что пока на передовой относительно спокойно, в тылу противник, похоже, активно готовится к боевым действиям.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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